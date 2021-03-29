Спецпроекты

Atos представит доклад на конференции CNews «Цифровая трансформация 2021»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Алексей Коваленя, технический консультант департамента больших данных и безопасности Atos в России, выступит на конференции CNews «Цифровая трансформация 2021» и поделится новостями об обновленном портфеле программно-аппаратных и комплексных решениях Atos для организации эффективной работы с большими данными.

Данные имеют критически важно значение, позволяя создавать инновации и повышать конкурентоспособность компании. Цифровая трансформация требует наличия надежной архитектуры данных.

Уникальный ПАК Atos DataLake Appliance для развертывания озера данных – согласованная система управления данными и обеспечения безопасности, которая осуществляет управление всем жизненным циклом информации. Atos DataLake Appliance – возможность извлекать максимальную пользу из имеющихся данных.

Atos предлагает полноценные решения на базе периферийных вычислений, включая аппаратное обеспечение, программное обеспечение, профессиональные услуги и готовые сценарии использования: обеспечение безопасности, автоматизация оценки качества, предиктивное обслуживание оборудования, повышение уровня лояльности клиентов и многое другое. Широкая экспертиза, накопленные знания и опыт Atos помогают ускорению цифровизации бизнеса во всем мире.

Другие материалы рубрики

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Продажи серверов в России показали бурный рост

ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

7 автоматических кофемашин до 40 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Можно ли восстановить удаленные из облака файлы и как это сделать?

Лучшие электрогенераторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий