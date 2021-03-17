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В ОЭЗ «Технополис «Москва» начались испытания тренажера для сотрудников колл-центров

Интеграция Бизнес-приложения

В управляющей компании особой экономической зоны «Технополис «Москва» стартовали испытания нового голосового тренажера, предназначенного для обучения сотрудников колл-центров. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Симулятор телефонных и видео звонков запрограммирован на анализ особенностей человеческой речи, распознавание синонимов и близких по смыслу конструкций. Разговоры с использованием этой технологической разработки максимально приближены к реальным переговорам, они позволяют сотрудникам колл-центров легко выучить скрипты и максимально правильно отработать возражения клиентов.

«В течение месяца административные сотрудники ОЭЗ «Технополис «Москва» будут обучаться навыкам переговоров, используя новый голосовой тренажер. В процессе обучения они получат возможность комфортно, быстро и реалистично отработать навыки ведения переговоров в стрессовых ситуациях, в том числе и с негативно настроенными собеседниками. Тестируемый тренажер умеет просчитывать различные варианты развития событий и имитировать реакцию клиента на неправильные реплики оператора, это существенно увеличивает вовлеченность сотрудников в обучение», – отметил Геннадий Дегтев.

Правительство Москвы реализует программу пилотного тестирования инновационных решений с 2019 г. Ее оператором выступает Агентство инноваций Москвы. Программа позволяет разработчикам испытывать свои проекты в реальных условиях городской среды, оценивать перспективы и конкурентоспособность своих разработок, а также усовершенствовать их до вывода на рынок благодаря обратной связи от потребителя.

В 2020 г. участником этого проекта стала ОЭЗ «Технополис Москва». Первое тестирование на площадке особой экономической зоны в Печатниках прошла энергоэффективная разработка компании «Аксиом» – электросетевой компьютер Axiox. Это устройство позволяет существенно экономить электроэнергию на предприятиях и обеспечивать электробезопасность. Результаты тестирования, которое длилось в течение месяца, показали исправную работу систем.

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