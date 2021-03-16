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Стартовал образовательный курс всероссийского конкурса «Ты в игре»

Бизнес Кадры

Стартовал акселератор всероссийского конкурса «Ты в игре», который проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Двести участников, вошедшие в лонг-лист конкурса, смогут пройти специально разработанную образовательную программу «Стратегия создания и продвижения спортивного проекта» на базе Российского международного олимпийского университета. В обучении задействованы ведущие управленцы российского спорта, создатели успешных стартапов и известные спортсмены.

«Главная ценность сферы физической культуры и спорта в стране – энтузиасты, которые собирают вокруг себя любителей и профессионалов, дают людям возможность встать на сторону активного образа жизни. Благодаря конкурсу «Ты в игре» и образовательной программе Российского международного олимпийского университета спортивные организаторы смогут прокачать свои знания, масштабировать интересные проекты и вывести их на новый уровень. И в итоге мы вместе решаем задачу по вовлечению большего количества россиян в занятия спортом», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Учебный план курса включает лекции и стратегические сессии, направленные на формирование навыков разработки бизнес-модели и презентации спортивных проектов, получение знаний по юридическим и финансовым аспектам, вопросам маркетинга и спонсорства в спорте.

«Основная задача образовательного курса для участников конкурса «Ты в игре» – познакомить слушателей с особенностями создания и продвижения спортивных проектов, дать практические рекомендации по развитию бизнеса в любительском спорте на примере лучших управленческих практик. Нам близка идея поддержки российского спорта через стартапы и гражданскую инициативу, особенно в контексте важной для страны задачи – популяризации физической активности и здорового образа жизни. Профессиональные знания, полученные в РМОУ, помогут участникам конкурса в реализации их проектов» – отметил ректор Российского международного олимпийского университета, академик РАО Лев Белоусов.

Акселератор поможет участникам снять основные барьеры на пути к успешному воплощению креативных идей в области продвижения массового спорта. Десять конкурсантов, вошедшие в шорт-лист, получат помощь от экспертов спортивной индустрии при подготовке к финальной презентации проекта. Образовательный курс завершится защитой проектов, после которой в апреле экспертный совет конкурса определит победителя. Главный приз – 1 млн руб. на дальнейшее развитие спортивного проекта в области любительского спорта.



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