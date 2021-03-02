Объем финансовой поддержки технологического бизнеса в Москве вырос в 9 раз

Правительство Москвы увеличило в девять раз объем финансовой поддержки технологических компаний в 2020 г. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Благодаря поддержке города предприятия из технологичных отраслей могут компенсировать часть расходов на приобретение или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам на развитие деятельности, часть трат на онлайн-продвижение товаров и услуг, экспорт, обучение сотрудников, выставочную и другую деятельность.

«В 2020 г. город значительно увеличил объем финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования. Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 млрд руб. Это примерно в девять раз больше показателя 2019 г.», — отметила Наталья Сергунина.

Активнее всего финансовой помощью пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера (МИК). Например, на компенсацию части затрат на лизинг, кредит или покупку оборудования и на выплату процентов по кредитам на развитие деятельности в прошлом году им было одобрено 434 млн руб.

Кроме этого, участники МИК могут возместить часть расходов на создание нового или модернизацию существующего продукта. Субсидия распространяется на разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, приобретение и пуско-наладку оборудования и средств измерений. В 2020 г. на эти цели одобрена поддержка на общую сумму более 295 млн руб. Отдельно для участников кластера предусмотрены гранты на развитие комплексных инновационных проектов.

Активно в 2020 г. технологические предприятия обращались за возмещением части расходов на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда. Город компенсирует им затраты на разные составляющие внешнеэкономической деятельности: получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию проекта к выходу на международный рынок и транспортировку товаров за рубеж. Еще одна мера поддержки — «экспортный кешбэк». При исполнении любого экспортного контракта предприятие может получить грант в размере 10% от выручки по нему, но не более 10 млн руб.