Спецпроекты

«Совэлмаш» закупил оборудование для инновационного центра в Алабушево

Бизнес Интеграция Инфраструктура

Разработчик двигателей «Совэлмаш» приобрел машиностроительное оборудование для своего инновационного центра, строительство которого ведется на площадке Алабушево особой экономической зоны. Запуск центра запланирован на 2021 г., сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Компания продолжает строительство центра проектирования и производства асинхронных двигателей в ОЭЗ Москвы. Для оптимизации сроков его запуска резидент уже сейчас закупил машиностроительное оборудование, которое в апреле 2021 г. доставят на временную площадку «Совэлмаш» в Зеленограде. Оно будет интегрировано в линию по выпуску мелкосерийных партий электрических вращающихся машин. В апреле-мае на нем начнется отработка производственных процессов и обучение сотрудников. К слову, это не первый проект для компании: разработчик уже создал лабораторию для проведения испытаний электрических вращающихся машин и параллельно ведет порядка 46 опытно-конструкторских работ», – сказал Геннадий Дегтев.

На площадке уже проведена заливка бетонных оснований будущего инновационного центра, возведен строительный городок, размещено наружное освещение, построены необходимые временные дороги. Кроме того, резидент закупил все необходимое оборудование первой очереди для формирования производственных участков и создания рабочих мест. Эта комплексная работа позволит компании в самые короткие сроки после сдачи объекта приступить к разработкам двигателей для нужд заказчиков из сферы ЖКХ, транспорта, добывающей промышленности и энергетики.

Комплекс площадью более 14 тыс. квадратных метров будет включать в себя административно-бытовую и инженерную части, а также опытно-производственный участок. Объем инвестиций в проект превышает 600 млн руб.

Компания «Совэлмаш» является резидентом особой экономической зоны с февраля 2019 г., этот статус открывает компании доступ к налоговым и таможенным льготам, а сэкономленные средства она может инвестировать, например, в развитие производства.

Другие материалы рубрики

Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе

Продажи ПК в России 2020 г. едва не рухнули, но смогли удержаться в плюсе

Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры

ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома»

«Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров

Техноблог

Как умные весы определяют процент мышц и жира?

Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Павел Кулаков, Oxygen: ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики Павел Кулаков, Oxygen: ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики