Открыт набор на второй поток акселератора Google Growth Lab с фокусом на маркетинг и международный рост

Google открыла набор на второй поток акселератора Google Growth Lab. Программа сфокусирована на маркетинге, построении устойчивого бизнеса и выходе на международные рынки. Эксперты Google, предприниматели и представители венчурных фондов помогут перспективными молодым компаниям усилить их маркетинговую стратегию и присутствие на международных рынках.

Участников акселератора ожидают: теория о стратегиях выхода на новые рынки и международном росте, маркетинге и системах аналитики; практические занятия после каждого теоретического блока; нетворкинг с наставниками и венчурными капиталистами.

Арсен Исрапилов, руководитель экспортного направления «Google Россия»: «На фоне пандемии венчурные инвесторы стали еще внимательнее к технологическим стартапам, так как они оказались более устойчивы к кризису. Так, например, в 2020 г. вложения в российские технологические стартапы выросли втрое. Миссия нашего акселератора — помочь технологическим стартапам выйти на новый уровень в развитии бизнеса и маркетинг-стратегии. В 2020 г. в нашей программе уже приняли участие такие яркие стартапы, как Osome, Red Panda Labs, Cardsmobile, и мы будем рады познакомиться с новыми перспективными представителями стартап-индустрии во втором потоке».

Обучение в Google Growth Lab пройдет с 12 апреля по 30 июня 2021 г. в режиме онлайн. Ознакомиться с критериями отбора можно на сайте проекта. Заявки на участие в Google Growth Lab принимаются до 31 марта.

12 марта команда акселератора проведет онлайн-сессию Ask Me Anything. Эксперты Google, менторы и выпускники первой волны акселератора подробнее расскажут о программе и отборе заявок, а также ответят на вопросы участников.