Спецпроекты

Открыт набор на второй поток акселератора Google Growth Lab с фокусом на маркетинг и международный рост

Бизнес Кадры

Google открыла набор на второй поток акселератора Google Growth Lab. Программа сфокусирована на маркетинге, построении устойчивого бизнеса и выходе на международные рынки. Эксперты Google, предприниматели и представители венчурных фондов помогут перспективными молодым компаниям усилить их маркетинговую стратегию и присутствие на международных рынках.

Участников акселератора ожидают: теория о стратегиях выхода на новые рынки и международном росте, маркетинге и системах аналитики; практические занятия после каждого теоретического блока; нетворкинг с наставниками и венчурными капиталистами.

Арсен Исрапилов, руководитель экспортного направления «Google Россия»: «На фоне пандемии венчурные инвесторы стали еще внимательнее к технологическим стартапам, так как они оказались более устойчивы к кризису. Так, например, в 2020 г. вложения в российские технологические стартапы выросли втрое. Миссия нашего акселератора — помочь технологическим стартапам выйти на новый уровень в развитии бизнеса и маркетинг-стратегии. В 2020 г. в нашей программе уже приняли участие такие яркие стартапы, как Osome, Red Panda Labs, Cardsmobile, и мы будем рады познакомиться с новыми перспективными представителями стартап-индустрии во втором потоке».

Обучение в Google Growth Lab пройдет с 12 апреля по 30 июня 2021 г. в режиме онлайн. Ознакомиться с критериями отбора можно на сайте проекта. Заявки на участие в Google Growth Lab принимаются до 31 марта.

12 марта команда акселератора проведет онлайн-сессию Ask Me Anything. Эксперты Google, менторы и выпускники первой волны акселератора подробнее расскажут о программе и отборе заявок, а также ответят на вопросы участников.



Другие материалы рубрики

Руководителей прославленного российского ИТ-вуза могут посадить в тюрьму на 3 года

Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика»

Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов

В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше»

Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона»

Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров

Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM

Техноблог

Следит ли VPN за пользователем?

Технология Epson Heat-Free — конкурент лазерной печати?

Показать еще

Наука

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам