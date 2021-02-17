Lenovo оборудовала ноутбуками рабочие места в Headhunter

Lenovo при поддержке партнера Talmer выиграла тендер на обновление парка компьютерного оборудования в компании Headhunter, управляющей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. В результате успешной реализации проекта компания Headhunter смогла обеспечить непрерывность бизнес-процессов в условиях децентрализованного персонала, закупив ноутбуки Lenovo с док-станциями и адаптерами питания.

hh.ru — российский сервис онлайн-рекрутинга, клиентами которого являются свыше 320 тыс. компаний. В период ограничительных карантинных мер компания столкнулась с потребностью адаптации ИТ-инфраструктуры к условиям удаленной работы. Предложение Lenovo по компьютерному оснащению оказалось наиболее выгодным и соответствовало технологическим требованиям Headhunter.

Предоставленное оборудование Lenovo обеспечило устойчивость ИТ-инфраструктуры и бесперебойность удаленной работы сотрудников Headhunter при высоких нагрузках во время режима самоизоляции. Кроме того, док-станции помогли компании создать комфортные условия для работы. Сотрудники получили возможность подключать к ноутбуку по несколько мониторов, периферийных устройств, Ethernet и заряжать ноутбук, подключив к нему один кабель от док-станции.