Завод «Швабе» в Новосибирске внедрил авторскую технологию в производство деталей

Завод «Швабе» в Новосибирске внедрил авторскую технологию в производство деталей. Новая технология Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» дает дополнительную стойкость анодной пленки на алюминиевых деталях оптико-электронных изделий. Сегодня ее используют при изготовлении окуляров, объективов и оправ оптических систем различного назначения.

В промышленности метод не является типовым – это инициативная разработка команды инженеров и технологов НПЗ. Он направлен на уменьшение или полное отсутствие осыпки на оптику с помощью замены абразивов для обивки поверхностей из алюминиевых сплавов на стеклянные шарики или металлическую дробь с последующим уплотнением в ультразвуковой установке и, как следствие, – увеличение коррозионной стойкости деталей.

Серийные приборы на заводе уже изготавливаются по новой технологии. В таких изделиях пользователь получит еще более точные и гладкие резьбовые соединения и усиленную антикоррозийную защиту всех поверхностей, имеющую особый смысл при эксплуатации в сложных погодных условиях.

«Это абсолютно авторское решение наших специалистов. Главная особенность технологии заключается в дополнительных операциях подготовки поверхности перед анодированием. Наша продукция известна на рынке своей надежностью и новое решение позволит сделать этот показатель еще выше. В процессе производства оно работает с декабря 2020 г.», – отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Сегодня НПЗ – один из ключевых разработчиков прицельной и наблюдательной оптики в составе «Швабе».