Спецпроекты

Завод «Швабе» в Новосибирске внедрил авторскую технологию в производство деталей

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Завод «Швабе» в Новосибирске внедрил авторскую технологию в производство деталей. Новая технология Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» дает дополнительную стойкость анодной пленки на алюминиевых деталях оптико-электронных изделий. Сегодня ее используют при изготовлении окуляров, объективов и оправ оптических систем различного назначения.

В промышленности метод не является типовым – это инициативная разработка команды инженеров и технологов НПЗ. Он направлен на уменьшение или полное отсутствие осыпки на оптику с помощью замены абразивов для обивки поверхностей из алюминиевых сплавов на стеклянные шарики или металлическую дробь с последующим уплотнением в ультразвуковой установке и, как следствие, – увеличение коррозионной стойкости деталей.

Серийные приборы на заводе уже изготавливаются по новой технологии. В таких изделиях пользователь получит еще более точные и гладкие резьбовые соединения и усиленную антикоррозийную защиту всех поверхностей, имеющую особый смысл при эксплуатации в сложных погодных условиях.

«Это абсолютно авторское решение наших специалистов. Главная особенность технологии заключается в дополнительных операциях подготовки поверхности перед анодированием. Наша продукция известна на рынке своей надежностью и новое решение позволит сделать этот показатель еще выше. В процессе производства оно работает с декабря 2020 г.», – отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Сегодня НПЗ – один из ключевых разработчиков прицельной и наблюдательной оптики в составе «Швабе».

Другие материалы рубрики

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

Intel впервые за три года потеснила AMD на рынке процессоров для ПК

«Ситроникс» запускает производство собственных серверов

Власти скрыли реестр федеральных субсидий. Непрозрачными стали ИТ-проекты на многие миллиарды

ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими

Выпущен самый компактный и дешевый Raspberry Pi в истории. Он стоит $4

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Техноблог

Можно ли легально скачать видео с YouTube?

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам