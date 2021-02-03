Спецпроекты

МКБ вместе с IT Group поддержит малый и средний бизнес

ИТ в банках

«Московский кредитный банк» (МКБ) вместе с IT Group разработал меры поддержки, которые позволят бизнесу существенно сэкономить на банковском обслуживании и услугах связи.

Так клиенты МКБ смогут через IT Group получить скидку в 25% на абонентские платежи за интернет и 30% на Wi-Fi-автоматизацию, а также доступ к маркетинговым инструментам компании для привлечения покупателей.

Для клиентов IT Group, открывших счет в МКБ, за первые два месяца обслуживания плата не взимается, без комиссии можно будет отправлять до 100 платежей в месяц юридическим лицам и до 500 тыс. руб. физлицам. На остаток по счету начисляются проценты.

Кроме того, клиенты IT Group получат тариф на эквайринг от 1,45% и бесплатную аренду и установку терминала (при оборотах от 200 тыс. руб. в месяц).

«МКБ ведет планомерную работу по поддержке малого бизнеса, в том числе и в партнерстве с ведущими игроками рынка. Уверен, что скидки на банковское обслуживание и связь – это то, что действительно нужно бизнесу», – сказал директор департамента корпоративных продуктов и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

«Из опыта знаю, что любому бизнесу, будь то кофейне или федеральной сети кинотеатров, нужны три простые вещи: стабильная связь, надежный банк, и маркетинговый инструмент для привлечения клиентов. Надеюсь, что наша совместная акция с МКБ поможет МСБ оптимизировать операционные расходы и сосредоточиться на своем бизнесе», – отметил управляющий партнер IT Group Марк Авакян.



Другие материалы рубрики

ИТ-директором «Ингосстраха» стал выходец из Росбанка

Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля

Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews

Цифровой рубль отберет прибыль у банков и отдаст ее россиянам

Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином

Исследование: как крупный российский бизнес будет развивать технологии удаленной работы

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Техноблог

При каких температурах может работать смартфон и другие гаджеты?

Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных

Показать еще

Наука

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров