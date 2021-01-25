Canyon анонсировала игровую мышь с высокой скоростью реагирования. Фото

Бренд Canyon, известный на рынке аксессуаров для мобильных устройств и ПК, анонсировал новую игровую мышь Canyon Merkava. Canyon предлагает устройство с надежной конструкцией, оптимизированное под игры любого жанра.

Форма корпуса представлена в классическом дизайне и обеспечивает надежный хват во время продолжительных игровых сессий. Специальное покрытие не даст мыши выскользнуть из рук, а также подарит пользователю приятные тактильные ощущения. Оптимизированная для игр, мышь имеет максимальную скорость движения 66 дюймов в секунду и ускорение 22,5G. Регулируемая частота опроса и частота сканирования 6 тыс. кадров в секунду обеспечивают отличную реакцию и скорость отклика во всем диапазоне DPI. Высокоточный оптический датчик Sunplus 6662 предлагает широкий спектр чувствительности от 400 до 12 тыс. точек на дюйм. Этот датчик принадлежит к новому поколению и обеспечивает высокую точность слежения по поверхности и гибкие программируемые решения. Драйвер мыши позволяет установить оптимальное для игры значение с шагом 200 точек на дюйм.

Дополнительные боковые кнопки, расположенные слева, позволяют использовать большой палец для стрельбы или других игровых действий. Четыре нижние пронумерованы и могут служить как макро-кнопки. Это значительно повышает уровень комфорта в сложных играх и снижает утомляемость отдельных мышц кисти. Кроме того, боковые кнопки можно настроить под распространенные действия вне игр, например, для навигации в документах или регулировки громкости.

Программное обеспечение для мыши разработано, чтобы дать пользователю неограниченные возможности для персонализированных настроек в любой игре разных жанров. Расширенная функциональность мыши позволяет добиться лучших результатов в игре с помощью тонкой настройки под специфику персонажей.

Игровая мышь Canyon Merkava

Ультралегкий плетеный кабель устраняет препятствия, связанные с весом или натяжением шнура мышки. Кроме того, отсутствие лишней нагрузки позволяет сделать динамические и длительные игровые сессии менее утомительными для мышц руки. Ферритовый фильтр подавляет все электрические шумы и помогает достичь максимальной точности и непрерывности сигнала.

В комплекте с мышью для увеличения массы предлагаются три грузика весом по 3,5 грамма каждый. Благодаря этому можно регулировать вес мыши так, чтобы она ощущалась максимально комфортно и соответствовала динамике выбранной игры.

Размеры компьютерного игрового манипулятора Canyon Merkava составляют 124x79x43.5, вес — 147 граммов. Мышка имеет несъемный USB-кабель в мягкой оплетке длиной 1,65 м и работает с ПК под управлением операционных систем Windows 10/8/7 или macOS.

Приобрести новую игровую мышь можно в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо».