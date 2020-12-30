LG представит первый телевизор QNED Mini LED в январе 2021 года

LG Electronics (LG) представит свои первые в истории QNED Mini LED телевизоры на виртуальной выставке CES 2021. Модель представлена в качестве топового продукта среди линейки премиальных ЖК-телевизоров LG 2021 г. Новейшие телевизоры LG являются гигантским скачком вперед в качестве изображения ЖК-телевизоров LG, считают в компании. Благодаря квантовым точкам и технологии NanoCell с мини-светодиодами в качестве источника света яркость и контрастность стали выше. Линейка 2021 г. включает в себя 10 новых моделей 4K и 8K, охватывающих широкий диапазон больших размеров экрана до 86 дюймов.

Компания LG предлагает OLED телевизоры с самоподсвечивающимися пикселями и независимым регулированием яркости, а расширение линейки с появлением QNED Mini LED TV от LG открывает еще больше возможностей и вариантов для потребителей. Благодаря новой структуре панели, усиленной передовой мини-светодиодной подсветкой LG, эти телевизоры обеспечивают захватывающий опыт просмотра в жидкокристаллическом пространстве. Будучи первыми телевизорами LG, объединившими квантовую точку и технологию NanoCell в одном продукте, телевизоры LG QNED воспроизводят точные цвета, в то время как усовершенствованная светодиодная подсветка обеспечивает отличную контрастность и более глубокий черный цвет для изображений исключительной яркости и реалистичности. С частотой обновления до 120 Гц телевизоры воспроизводят движение плавно и более естественно.

Инновационная светодиодная подсветка LG Mini состоит почти из 30 тыс. крошечных светодиодов, которые обеспечивают невероятную максимальную яркость и коэффициент контрастности 1000000:1 в сочетании с почти 2,5 тыс. зон затемнения и передовой технологией локального затемнения. Это приводит к высокому качеству изображения HDR с высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и отличной точностью цветопередачи.

«Наша новая серия QNED — это вариант домашних развлечений премиум-класса, который расширяет предложение в области ЖК-телевизоров, — сказал Нам Хо-Джун, старший вице-президент по исследованиям и разработкам компании LG Home Entertainment. Эти технологии выделяют их среди других ЖК-телевизоров и подтверждают нашу приверженность инновациям и продвижению стандартов вперед».

Новейший 86-дюймовый телевизор LG с разрешением 8K QNED будет представлен на виртуальном выставочном стенде LG на выставке CES 2021, которая начнется 11 января 2021 г.