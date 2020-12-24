«Сбер» и «2ГИС» запускают рейтинг безопасности заведений во время COVID-19

«Сбер» и «2ГИС» (входит в экосистему «Сбера») объявили о запуске проекта «Рейтинг безопасности» — первого в России пользовательский рейтинг безопасности общественных заведений с точки зрения борьбы с распространением COVID-19. Он покажет, где лучше всего соблюдаются меры безопасности.

Рейтинг мест будет формироваться на основе отзывов тех посетителей, кто в них побывал. Они смогут оценить выполнение мер безопасности сотрудниками заведений: наличие антисептиков, использование масок, соблюдение социальной дистанции.

Сейчас пользователи могут оценить по параметрам безопасности кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Постепенно добавятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и другие места, где важно соблюдать меры профилактики коронавируса.

Поставить оценку заведению пользователи смогут в его карточке на 2gis.ru — в форме создания отзыва. А посетители, которые совершили покупку в заведении и оплатили ее картой «Сбера», могут получить push-уведомление в «Сбербанк онлайн» и написать верифицированный отзыв — факт транзакции будет подтверждением, что автор отзыва действительно приобрел товар или услугу.

Компании с высоким рейтингом будут отмечены специальным бейджем «Здесь безопасно» в онлайн-версии «2ГИС». В будущем рейтинг появится и в мобильных приложениях «2ГИС» для iOS и Android.

«C самого начала пандемии коронавируса «Сбер» разрабатывает и внедряет технологические решения, которые помогают людям в сложившейся ситуации. Наш новый проект создан не для контроля, как соблюдаются или не соблюдаются меры безопасности, а для того, чтобы каждый из нас мог позаботиться о своём здоровье, здоровье своих близких, знакомых и незнакомых людей. Ведь только общими усилиями мы сможем остановить распространение COVID-19. Мы надеемся, что «Рейтинг безопасности» внесёт свой позитивный вклад в эту борьбу», — сказал Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

«Рейтинг безопасности даёт новый срез информации для выбора лучших мест в городе. Для нас важно, чтобы вся информация в «2ГИС» была самой точной и достоверной, поэтому подтверждение оценки пользователя транзакцией в «Сбере» — ключевой элемент проекта. Благодаря ему мы точно знаем, что человек посещал заведение и может его оценивать. Это первый релиз, в котором публично проявляется синергетический эффект «2ГИС» и продуктов «Сбера». Впереди у нас ещё много задач, которые принесут пользу аудитории и реализуют потенциал, который невозможно было бы сделать без данных обеих компаний», — сказал Антон Спиридонов, CTO «2ГИС».