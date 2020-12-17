«Норбит» автоматизировала продажи в компании «Таможенная карта»

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») обновила CRM-систему в компании «Таможенная карта», первом операторе таможенных платежей в России. Решение разработано на платформе Creatio компании «Террасофт».

Национальная платежная система «Таможенная карта» в рамках стратегии цифровой трансформации бизнеса обновила CRM-систему. Новая стратегия предполагает мультисервисную модель обслуживания предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Новое программное обеспечение позволит повысить скорость и качество работы с клиентами и сформировать единый стандарт поддержки операционной деятельности участников ВЭД. Система построена на принципе омниканальности, когда обращение пользователя по любому из каналов мгновенно отслеживается и обрабатывается внутри организации. С появлением новой CRM в компании стандартизированы бизнес-процессы взаимодействия с клиентами. Система объединяет данные клиентов в единой базе с возможностью делить их по категориям и сохраняет историю взаимодействия с ними.

«Цифровая трансформация «Таможенной карты» должна обеспечить более качественную и удобную работу с нами. В современных условиях до девяти каналов коммуникаций используют потребители при взаимодействии с компанией. Омниканальность – необходимое условие для клиентоориентированного бизнеса, поэтому оптимизация CRM-системы стала для нас одним из важных направлений в развитии новой стратегии. Уверен, реализованные изменения позволят сделать работу с платежной системой еще более комфортной и простой для наших клиентов», – отметил генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Возмилов.

«Функциональность новой CRM-системы позволит более оперативно работать с запросами пользователей и анализировать работу клиентского сервиса. CRM на платформе Creatio – удобный и надежный инструмент, способный усилить конкурентные преимущества компании», – сказал Юрий Востриков, коммерческий директор компании «Норбит».