МТС запускает первую подписку на связь и сервисы экосистемы

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, представила первую экосистемную подписку «НЕТАРИФ» с возможностью точно настраивать количество минут, гигабайт, дополнительные опции и формировать уникальный пакет услуг связи и цифровых сервисов.

«НЕТАРИФ» включает в себя услуги связи и подписки на развлекательные сервисы экосистемы МТС. В приложении Мой МТС и на сайте МТС пользователь может настроить пакет услуг связи с шагом до 1 минуты и 1 гигабайта, а также подключить безлимитный интернет. Чем больше минут и гигабайт подключает абонент, тем дешевле будут дополнительные опции — подписки на музыку, онлайн-кинотеатры, приложение МТС Библиотека, безлимитные опции на видеосервисы и соцсети и многое другое.

«Запуск единой подписки на услуги связи и цифровые сервисы — стратегический шаг в развитии экосистемы МТС. Особенно важно, что переход от привычных тарифов к системе подписок сопровождается экономией для пользователей — теперь цифровые и развлекательные продукты в подписке дешевле, а услуги связи можно настроить с учетом любых предпочтений. Подписчики получают больше возможностей для кастомизации своих цифровых продуктов, больше гибкости в их настройке за счет возможности менять наполнение “НЕТАРИФА”», — отметила директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова.

В сравнении с покупкой цифровых сервисов по отдельности пользователь получает существенную экономию. Например, житель Москвы при выборе 200 минут и 25 ГБ интернета сможет оформить подписку на МТС Music за 99 руб. вместо 169 руб., а подписку «Супер+» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ — за 99 руб. вместо 299 руб.

После подключения и настройки «НЕТАРИФА» пользователь может в любое время изменить выбранные опции и пакеты услуг связи, в зависимости от потребностей.