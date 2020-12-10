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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» разработала автоматизированный сервис по подбору маршрутов для перевозчиков

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила автоматизированный сервис, который поможет подобрать маршрут для перевозчиков.

Сервис «Цепочки грузов» помогает спланировать маршрут наиболее оптимальным образом и за счет этого повысить его прибыльность. Благодаря обновленному сервису перевозчики могут планировать сложные перевозки, включающие в себя несколько грузов последовательно или одновременно через несколько городов.

«Цепочки грузов» – сервис, созданный в рамках цифровой экосистемы «Биржи грузоперевозок ATI.SU». Его основная задача, как и задача всей экосистемы – сделать рынок автомобильных грузоперевозок более прозрачным и прибыльным для всех участников. Сервис рассчитан на перевозчиков грузов и решение их основной проблемы – неоптимальные маршруты с низкой ставкой руб/км.

Его созданием занимались ИТ-специалисты «Биржи грузоперевозок ATI.SU» без привлечения внешних ресурсов. В течение четырех месяцев над ним работали одновременно несколько команд. Команда, отвечающая за поиск грузов, разработала алгоритм формирования цепочек грузов, в основе которого – волновой алгоритм подбора. Проектировщики интерфейсов сделали сервис интуитивно понятным и удобным для пользователей, даже если те до этого не работали с аналогичными продуктами. Фронтенд-разработчики реализовали интерфейс, «оживили» сервис и внедрили его на сайт. Еще несколько команд обеспечивали взаимодействие цепочек с другими сервисами Биржи, например, расчет расстояний, поиск грузов, мобильные клиенты.

Раньше перевозчики формировали свои маршруты вручную, самостоятельно подбирая грузы. На это уходили часы работы, и итоговый маршрут мог получиться не самым выгодным, так как перебрать все возможные варианты вручную физически невозможно. А сервис «Цепочки грузов» за несколько секунд предлагает перевозчику разные варианты сложных маршрутов, отсортированных в порядке убывания выгодности. Сервис работает с базой «Биржи грузоперевозок ATI.SU», в которую ежедневно добавляется около 130 тысяч грузов по самым разным направлениям России и стран СНГ.

«Цепочки грузов» формируют варианты грузоперевозки автоматически – пользователю достаточно указать точные параметры поиска, и он быстро получит несколько оптимальных маршрутов. Алгоритм подбирает заказы так, чтобы ставка за перевозку из расчета руб/км была наиболее выгодной. Если стандартный поиск грузов предполагает, что груз нужно перевезти из точки А в точку В, то сервис может добавить в маршрут дополнительные города, а также учитывать возможность догруза, то есть между основными точками А и В может быть еще несколько точек, при этом грузы можно везти в кузове единовременно. Если стоимость стандартной перевозки груза из точки А в точку В составляет, например, 40 руб/км, то, добавив даже один город, ее можно повысить до 50 руб/км, а с догрузами заработать еще больше.

Это не единственное преимущество сервиса перед стандартным поиском грузов. С его помощью можно запланировать выгодный кругорейс, заранее подобрав грузы в обе стороны. Или, даже не добавляя в маршрут дополнительные точки, быстро собрать до пяти грузов в кузов, чтобы перевезти их между двумя городами. Также сервис предлагает маршруты с порожним пробегом, наглядно демонстрируя, что иногда проехать несколько километров между городами «пустым» и взять дополнительный груз бывает выгоднее, чем просто перевести один груз из точки А в точку В.

«Рынок автомобильных грузоперевозок меняется, перевозчикам становится все сложнее на нем работать и получать прибыль. В этих условиях маршруты с взятием догрузов становятся все более востребованными. Мы увидели этот запрос и разработали автоматизированный сервис по формированию таких маршрутов. Что немаловажно, он помогает подобрать наиболее выгодные варианты перевозки на многих сложных и не самых популярных направлениях», – сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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