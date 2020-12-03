Сбер прогнозирует финпоказатели бизнеса за один час

Сбер внедрил собственные модели машинного обучения (Machine Learning, ML) для прогнозирования денежных потоков клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» банка. Новые модели позволили Сберу сократить срок подготовки финансового прогноза корпоративного клиентов для принятия решения о кредитовании с одного дня до меньше чем одного часа — теперь процесс занимает всего 45 минут. При этом качество прогнозирования, осуществляемого с применением искусственного интеллекта (AI, ML), существенно выше качества работы кредитного инспектора. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.

Машинное обучение cash-flow-модели мы внедряем поэтапно и только после тщательной валидации и пилотирования, потому что не можем позволить себе ошибок в столь важном процессе. Сейчас финансовые модели на основе искусственного интеллекта уже применяются в сегменте ʺТорговляʺ, покрывая 30% нашего кредитного портфеля. Пилотируем модели в пищевой промышленности и растениеводстве и планируем в перспективе разрабатывать и применять и на другие отрасли, - сказал Сергей Бессонов.

Также в 2020 году Сбер запустил робота-юриста, который в автоматическом режиме оценивает правоспособность клиентов (АО, ООО и ИП).

Робот-юрист извлекает более 1000 атрибутов из общего массива документов и анализирует их с качеством 95%. За счёт этого инструмента юридическая проверка клиента занимает всего пять часов вместо трёх рабочих дней при стандартной организации процесса. Робот взял на себя выполнение рутинных операций, благодаря чему наши сотрудники смогли сконцентрироваться на более сложных задачах, в которых требуются комплексные оценка и анализ, невозможные без участия человека.