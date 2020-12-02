«Биржа грузоперевозок ATI.SU» выпустила новый инструмент для управления работой логистов

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила на «Площадках АТИ», SaaS-платформе для распределения грузов среди доверенных контрагентов, новый инструмент «Подразделения». Благодаря ему пользователи сервиса, крупные грузовладельцы и экспедиторские компании, могут разграничить доступ сотрудников к рабочей информации и, таким образом, сделать свои логистические процессы более прозрачными и гибкими.

Сервис «Площадки АТИ» является частью экосистемы, которая развивается на базе «Биржи грузоперевозок ATI.SU» и направлена на оцифровку всех процессов в логистической цепочке. С помощью сервиса компании могут автоматизировать практически весь процесс организации перевозки: от поиска исполнителя до контроля за перевозкой в режиме реального времени и обмена документов по факту завершения работ. Все рутинные операции выполняет система, специалист только контролирует ее действия, получая мгновенные уведомления об изменении статуса заявки, назначении перевозчика, изменении местоположения груза и т.д.

Крупные компании из сферы FMCG и производства, имеющие развитую сеть филиалов, поделились, что использовать «Площадки АТИ» было бы удобнее, если бы система предусматривала возможность разграничить доступ сотрудников к рабочим процессам. Так появилась идея создать новый инструмент — «Подразделения».

Он позволяет распределять сотрудников между подразделениями, например, по региональному признаку, по зоне ответственности или по каким-то другим важным для бизнеса критериям. В рамках подразделений можно дать ограниченные права на работу с грузами, работу с машинами, администрирование подразделений и администрирование площадок, а также назначать руководителей, ответственных за те или иные процессы. Благодаря обновленной структуре сервиса сотрудники разных филиалов не будут пересекаться и вмешиваться в работу друг друга.

Кроме того, новый инструмент помогает более эффективно использовать аналитику. Отчеты по итогам работы можно получать по каждому подразделению, а не по компании в целом. Более подробные данные позволят оценить, какой отдел больше экономит, например, при проведении торгов на размещение перевозки груза, кто обрабатывает большее количество заказов, для каких процессов требуется привлечь больше или, наоборот, меньше сотрудников.

«Мы поставили перед собой масштабную задачу — сделать стандартные процессы, связанные с автомобильными грузоперевозками, более гибкими и прозрачными. Сегодня мы пытаемся достичь этого с помощью оцифровки всех этапов логистической цепочки. У нас уже запущены различные сервисы и инструменты, отвечающие этой задаче, в том числе и наш новый инструмент “Подразделения” на “Площадках АТИ”. Он делает работу крупных компаний в рамках нашей цифровой экосистемы более прозрачной и гибкой, а также помогает руководителям лучше контролировать работу сотрудников и весь процесс перевозок», — сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU».