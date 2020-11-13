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ВТБ начал прием онлайн-заявок на открытие спецсчетов

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ВТБ начал прием онлайн-заявок на открытие специального счета для участия в закупках и других видов спецсчетов для представителей малого и среднего бизнеса. Также на сайте банка запущен раздел, где размещаются сведения об особенностях проведения расчетов и другая полезная информация для клиентов.

Теперь для открытия специального счета предприниматели могут оставить заявку на сайте ВТБ. Для удобства клиентов создан раздел «Специальные счета», где можно узнать их виды и назначение, допустимые операции, наличие у счета иммунитета от списаний третьих лиц и другую информацию.

«Сегодня мы открываем более 15 видов специальных счетов. Заявки на открытие всех расчетных счетов в ВТБ уже подаются дистанционно, теперь такая возможность реализована и для основных видов спецсчетов, которыми пользуются клиенты сегмента СМБ», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.

Лидером по популярности у предпринимателей является специальный счет участника государственных и муниципальных закупок. Он необходим в рамках конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ. Специально для участников госзакупок в банке действует тарифный план «Электронный», который включает бесплатное открытие и обслуживание специального счета, доступ в интернет-банк, перевод платежей, а также информационные и консультационные услуги, в том числе выдачу справок, подтверждений и других документов. Кроме этого, при необходимости клиенты могут оформить гарантии ВТБ, а также воспользоваться услугой банковского сопровождения контрактов (простого и расширенного) в соответствии с требованиями Постановления Правительства №963.

Пятая часть специальных счетов в ВТБ открывается для формирования фондов капитального ремонта. Также востребованы спецсчета саморегулируемых организаций для формирования компенсационных фондов, номинальные счета, счета застройщиков, платежных агентов и другие.

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