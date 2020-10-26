«Ситилинк»: продажи смартфонов и аксессуаров побили рекорд 2019 года

Эксперты сети магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» изучили покупательский спрос на смартфоны и гаджеты за три квартала 2020 г. По итогам девяти месяцев продажи смартфонов в интернет-магазинах и точках продаж продемонстрировали рост на 198% (в денежном выражении, по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В штучном выражении показатель достиг роста в 146% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Пики продаж смартфонов за указанный период пришлись на март, июнь и июль. В июле зафиксирован рост продаж на 241% в деньгах и на 174,5% в штучном выражении.

Всего в портфеле компании «Ситилинк» присутствует 22 бренда производителей при ассортименте свыше 550 наименований. В топ-5 брендов по объемам продаж в денежном выражении за девять месяцев вошли: Apple, Xiaomi, Samsung, Honor и Realme. Прирост продаж пришелся на средний и высокий ценовой сегмент устройств.

Гаджеты показали рост продаж на 178,5% (в денежном выражении, по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В штучном выражении показатель достиг роста в 160% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.