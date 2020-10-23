Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Росатом «выбирает офисный софт российского производства

ПО Софт Бизнес Тендеры ИТ в госсекторе

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объявила открытый конкурс для выбора российского офисного программного обеспечения: текстовых редакторов, программ для работы с таблицами и презентациями. Планируется приобрести почти 20 тыс. лицензий с возможностью технической поддержки для 55 предприятий атомной отрасли.

Все программное обеспечение должно обладать широкой функциональностью и соответствовать всем требованиям безопасности. Обязательным условием для участия в отборе является включение ПО в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Импортозамещение автоматизированных рабочих мест – один из флагманских проектов программы «Цифровое импортозамещение» в единой цифровой стратегии «Росатома». Внедрение ПО, которое планируется закупить, рассчитано на три года. Первые пользователи смогут перейти на российские сервисы в IV квартале 2020 г. Срок действия прав на лицензии не будет ограничен.

«Переход на отечественное офисное ПО – серьезный шаг для нас, как для крупной корпорации, так как важно не только выбрать подходящие по функционалу ИТ-решения, но и правильно внедрить их в привычные рабочие процессы наших сотрудников. Ведь документы, таблицы и презентации ежедневно использует практически каждый, кто работает на компьютере. Внедрение новых продуктов будет поэтапным, пользователи пройдут специализированное обучение, а по его окончании – тестирование на знание офисных программ», – сказал Евгений Абакумов, директор ДИТ госкорпорации «Росатом».

«Уже сегодня на российском ИТ-рынке есть достойные игроки в области офисных программ, и в наших силах сделать их только лучше. Здесь важно пробовать, давать обратную связь, одним словом, действовать. И "Росатом" – тому пример. Внедряя офисные пакеты одними из первых, уже через год они будут иметь больше экспертизы, а сами сервисы станут еще более релевантными для нужд крупных корпораций», – отметил Илья Массух, директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ».

Другие материалы рубрики

«Росатом» покупает на 200 млн руб. российское офисное ПО для Windows и Linux

Власти Подмосковья потратят 50 млн руб. на подсчет «лайков» в Facebook и «Вконтакте». Название победителя забыли удалить из ТЗ?

CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком»

После публикаций CNews российским офисом Cisco занялось картельное управление ФАС

Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса

Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор BQ 5045L Wallet: смартфон с NFC за 5000 рублей

Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей

Техноблог

Как сделать резервную копию компьютера Mac?

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Показать еще

Наука

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Почему телеком-компании отказываются от классического железа Почему телеком-компании отказываются от классического железа Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра