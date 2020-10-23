«Росатом «выбирает офисный софт российского производства

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» объявила открытый конкурс для выбора российского офисного программного обеспечения: текстовых редакторов, программ для работы с таблицами и презентациями. Планируется приобрести почти 20 тыс. лицензий с возможностью технической поддержки для 55 предприятий атомной отрасли.

Все программное обеспечение должно обладать широкой функциональностью и соответствовать всем требованиям безопасности. Обязательным условием для участия в отборе является включение ПО в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Импортозамещение автоматизированных рабочих мест – один из флагманских проектов программы «Цифровое импортозамещение» в единой цифровой стратегии «Росатома». Внедрение ПО, которое планируется закупить, рассчитано на три года. Первые пользователи смогут перейти на российские сервисы в IV квартале 2020 г. Срок действия прав на лицензии не будет ограничен.

«Переход на отечественное офисное ПО – серьезный шаг для нас, как для крупной корпорации, так как важно не только выбрать подходящие по функционалу ИТ-решения, но и правильно внедрить их в привычные рабочие процессы наших сотрудников. Ведь документы, таблицы и презентации ежедневно использует практически каждый, кто работает на компьютере. Внедрение новых продуктов будет поэтапным, пользователи пройдут специализированное обучение, а по его окончании – тестирование на знание офисных программ», – сказал Евгений Абакумов, директор ДИТ госкорпорации «Росатом».

«Уже сегодня на российском ИТ-рынке есть достойные игроки в области офисных программ, и в наших силах сделать их только лучше. Здесь важно пробовать, давать обратную связь, одним словом, действовать. И "Росатом" – тому пример. Внедряя офисные пакеты одними из первых, уже через год они будут иметь больше экспертизы, а сами сервисы станут еще более релевантными для нужд крупных корпораций», – отметил Илья Массух, директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ».