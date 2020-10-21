Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Почта России» выделит финтех в отдельное направление бизнеса

Бизнес

«Почта России» займется развитием финансовых технологий и выделит их в отдельное направление бизнеса, которое возглавит Алена Бочарова.

Новый блок будет отвечать за развитие финансовых технологий внутри компании и создание финансовых продуктов и сервисов для клиентов «Почты», выстраивать отношения с финансовыми партнерами, в первую очередь, с «Почта банком», управлять эффективностью бизнес-модели финтех-направления, а также займется снижением времени разработки продуктов.

До прихода в «Почту» Алена Бочарова руководила дирекцией по развитию розничных продуктов Промсвязьбанка. С 2013 по 2018 гг. работала на руководящих должностях в Альфа-банке, где занималась разработкой розничных цифровых продуктов. С 2010 по 2012 г. она была коммерческим директором сервиса «Яндекс.Деньги».

«Благодаря эффективной и профессиональной команде в "Почте России" уже сегодня финтех развивается в разных областях бизнеса. Я вижу, что централизованная стратегия, объединение опыта и усилий поможет нам достичь еще большего эффекта и по масштабу внедрения инноваций, и по скорости создания новых продуктов и сервисов, которых ждут наши клиенты и партнеры», – сказала Алена Бочарова.

Финансовые услуги занимают третье место в структуре доходов «Почты России». В 2019 г. россияне оплатили через «Почту России» счетов на общую сумму более 358 млрд руб. Объем почтовых переводов денежных средств в 2019 г. составил 46,2 млн шт.



Другие материалы рубрики

Власти заставят Tele2 снизить цены на мобильную связь

Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ

«Яндекс» и Mail.ru готовы платить властям за госданные о россиянах. Власти не возражают

Хакеры взломали Telegram, чтобы обчистить криптокошельки крупных бизнесменов

Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи

Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор МФУ Sharp MX-2651EU

Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Техноблог

Почему не стоит отключать автообновления ПО?

Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Все игроки рынка одновременно оказались в стадии НИОКР Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра