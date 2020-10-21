«Почта России» выделит финтех в отдельное направление бизнеса

«Почта России» займется развитием финансовых технологий и выделит их в отдельное направление бизнеса, которое возглавит Алена Бочарова.

Новый блок будет отвечать за развитие финансовых технологий внутри компании и создание финансовых продуктов и сервисов для клиентов «Почты», выстраивать отношения с финансовыми партнерами, в первую очередь, с «Почта банком», управлять эффективностью бизнес-модели финтех-направления, а также займется снижением времени разработки продуктов.

До прихода в «Почту» Алена Бочарова руководила дирекцией по развитию розничных продуктов Промсвязьбанка. С 2013 по 2018 гг. работала на руководящих должностях в Альфа-банке, где занималась разработкой розничных цифровых продуктов. С 2010 по 2012 г. она была коммерческим директором сервиса «Яндекс.Деньги».

«Благодаря эффективной и профессиональной команде в "Почте России" уже сегодня финтех развивается в разных областях бизнеса. Я вижу, что централизованная стратегия, объединение опыта и усилий поможет нам достичь еще большего эффекта и по масштабу внедрения инноваций, и по скорости создания новых продуктов и сервисов, которых ждут наши клиенты и партнеры», – сказала Алена Бочарова.

Финансовые услуги занимают третье место в структуре доходов «Почты России». В 2019 г. россияне оплатили через «Почту России» счетов на общую сумму более 358 млрд руб. Объем почтовых переводов денежных средств в 2019 г. составил 46,2 млн шт.