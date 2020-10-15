Исследование: 95% европейских руководителей считают трансформацию рабочих процессов главным вопросом бизнеса

Microsoft представила результаты исследования в странах Европы, посвященного трендам в организации работы сотрудников в новых условиях. В опросе приняли участие 9000 представителей компаний с численностью сотрудников более 250 человек, которые поделились своим опытом удаленной работы, а также видением перспектив в этой области. Исследование провели компании Boston Consulting Group и KRC Research.

Руководители высшего звена отметили, что гибридный формат работы (полный или частичный переход на удаленную работу) позволил значительно повысить эффективность труда и вовлеченность сотрудников в рабочий процесс. В прошлом году лишь 14% компаний внедряли политику удаленной работы в культуру компании, на сегодняшний день этот показатель вырос до 76%.

88% бизнес-лидеров ожидают, что гибридный формат работы будет применяться в долгосрочной перспективе. Кроме того, 82% бизнес-лидеров рассказали, что производительность труда во время удаленной работы выросла, либо сохранилась на прежнем уровне. 56% руководителей зафиксировали снижение затрат. 56% также отметили, что такой подход к работе способствует повышению лояльности лучших сотрудников.

Сотрудники компаний по-прежнему ценят возможность работы в офисе, поскольку это является одним из основных способов поддержания связи с коллегами. Однако теперь, по данным опроса, люди хотели бы проводить в среднем около трети времени (31%), работая удаленно.

Представители персонала компаний выделили основные преимущества гибкого формата работы: самым приятным бонусом оказалось отсутствие дресс-кода (69%), 49% отметили возможность организовать рабочее место в соответствии со своими предпочтениями, у 47% работников появилось больше времени на хобби. Помимо этого, среди плюсов также были отмечены возможность полностью сфокусироваться на работе (36%), работа рядом с домашним питомцем (28%), а также больше времени для общения с детьми (26%).

В целом сотрудники рассказали, что теперь тратят намного меньше времени на непродуктивную деятельность – в 2020 году этот показатель составил 41% от рабочего времени, по сравнению с 52% в 2019 году.

Самым продуктивным рабочим временем назвали промежуток от 8 до 10 утра, а самый удачный час для проектов, требующих максимального вовлечения – с 10 до 11 утра.

Опросы показали, что обеспечение непрерывности бизнес-процессов и производительности не являются ключевой проблемой при переходе компаний на удаленную работу.

Главные сложности организаций: необходимость поддержания корпоративной культуры; обеспечение сплоченности команды; решение проблемы растущей разобщенности коллектива.

Поскольку сотрудники ощущают себя более оторванными от своих команд и руководителей, компании сталкиваются с трудностями в процессе внедрения инноваций. Аналогичное исследование в 2019 году показало, что 56% бизнес-лидеров могли отнести свои компании к инновационным в отношении предлагаемых продуктов и услуг. На сегодняшний день только 40% руководителей организаций согласились с этим утверждением.

Рекомендации по повышению производительности и внедрению инноваций в гибридном мире. Расширение полномочий сотрудников. Сотрудники организаций, в которых используются новые походы к работе, рассказали, что они стали более независимыми в принятии решений. 57% работников таких компаний гораздо чаще могут принимать решения без участия менеджеров, по сравнению с 33% сотрудников организаций, где подобные походы к работе не применяются. Бизнес-лидерам необходимо сфокусироваться на том, чтобы повышать доверие к командам и предоставлять им пространство для поиска самостоятельных решений для устранения проблем, а не на микроменеджменте.

Кроме того, руководители компаний с инновационной корпоративной культурой более оптимистичны относительно дальнейших бизнес-перспектив: 35% руководителей инновационных компаний ожидают, что их организации станут после пандемии сильнее, чем ожидалось ранее, в то время только 24% руководителей менее инновационных компаний считают так же.

Предоставление сотрудникам инструментов для эффективной работы. Одним из факторов успеха любой организации являются сотрудники, которые получают удовольствие от своей работы. Примерно 70% таких специалистов отмечают, что они стараются регулярно предлагать новые подходы для решения проблем и идеи более эффективных методов работы. Одним из простых шагов, который позволит людям оставаться в рабочем состоянии, является использование таких функций, как "не беспокоить" в Microsoft Teams, которые помогают людям взять под контроль свой рабочий график и найти время для работы, требующей концентрации.

Обучение и наставничество для менеджеров. 61% менеджеров отметили, что они чувствуют, что еще не научились эффективно делегировать и расширять возможности виртуальных команд. Поэтому пересмотр учебных программ для руководителей команд станет важным шагом вперед для многих организаций.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что для успешной командной работы необходимы не только технологические инструменты. Сотрудники должны чувствовать, что у них есть возможность общаться с коллегами, идти на риск и высказываться, когда у них появляются новые идеи. Таким образом, задача для бизнеса будет заключаться в том, чтобы люди чувствовали себя связанными со своими товарищами по команде и четко видели, как работа, которую они выполняют в команде, способствует реализации целей компании.