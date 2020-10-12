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«Форсайт» и «Энергобизнестехнологии» подписали соглашение о партнерстве

ПО Софт Бизнес

«Форсайт», разработчик программных продуктов для аналитики данных, и компания «Энергобизнестехнологии», которая специализируется на реализации и внедрении информационных систем для управления крупными организациями, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере построения цифровых решений для бизнеса и органов государственной власти. Особое внимание в рамках сотрудничества стороны будут уделять решению задач по цифровизации крупных промышленных предприятий, нефтегазовых, нефтехимических и энергетических компаний.

«Мы расширяем линейку своих решений за счет партнерства с компанией «Форсайт». Российские программные продукты в настоящее время интересуют многих крупных заказчиков, особый интерес вызывают передовые разработки, включающие технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, Big Data. Именно такие инструменты предлагает «Форсайт», и это повышает ценность нашего партнерства», – отметил Александр Скопа, первый заместитель генерального директора компании «Энергобизнестехнологии».

«Использование технологий «Форсайта» в рамках проектов по цифровизации предоставит заказчикам компании «Энергобизнестехнологии» ряд важных преимуществ, в том числе высокую производительность решений, возможность проводить гибкий интеллектуальный анализ данных, работать с большими объемами информации, строить прогнозные и оптимизационные модели, обеспечивая защищенный доступ к данным в любое время и из любого места», – сказал Андрей Локоть, коммерческий директор компании «Форсайт».

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