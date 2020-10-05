Пользователи портала госуслуг получили доступ к информации о выданных электронных подписях

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что теперь пользователи веб-версии Единого портала государственных и муниципальных услуг могут ознакомиться с информацией о выпущенных на их имя квалифицированных электронных подписях (КЭП).

Посмотреть информацию о выданных на свое имя КЭП можно в личном кабинете на госуслугах в разделе «Настройки и безопасность», где из раскрывающегося меню следует выбрать «Электронная подпись». В данном разделе содержатся данные о выдавшем электронную подпись удостоверяющем центре, ее серийном номере и сроке действия.

«Портал Госуслуг последовательно развивается как информационный навигатор гражданина в мире цифровых возможностей. Наличие информации о выпущенных цифровых подписях является фундаментальной основой данного подхода. В ближайшее время планируется запуск уведомлений по базовым операциям с цифровой подписью, которые позволят гражданам в большей степени контролировать свою электронную подпись», — сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Согласно требованиям ФЗ №63 «Об электронной подписи» при выдаче квалифицированной электронной подписи удостоверяющий центр обязан направить в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о выданной подписи.

«Со своей стороны Минцифры России в недавнем письме напомнило удостоверяющим центрам об обязанности передавать данные об электронных подписях в ЕСИА. Планируется введение мониторинга за данной активностью», —отметил Дмитрий Огуряев.