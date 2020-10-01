«Домклик» запустил бесплатный сервис для съемки панорамы недвижимости

«Домклик» запустил бесплатный сервис для съемки панорамы недвижимости. Сервис «Панорамы 360°» позволяет самостоятельно создать интерактивную фотографию квартиры и загрузить в объявления о продаже и аренде на портале «Домклик».

Теперь пользователи сайта и мобильного приложения «Домклик» смогут детально рассмотреть интерьер квартиры в формате 360 градусов и понять объем помещения.

Павел Зыков, CIO «Домклик», сказал: «Чтобы покупателям недвижимости было проще определиться с выбором недвижимости для покупки и ожидания пользователей чаще совпадали с реальностью, мы запустили сервис "Панорамы 360°". Продавцы недвижимости смогут бесплатно создать и загрузить панорамное фото на "Домклик", тем самым дать покупателям возможность ощущения пространства».

Создание панорамной фотографии для объявления занимает не больше минуты.

Пока добавлять панорамы в объявления могут пользователи мобильного приложения «Домклик» с операционной системой iOS. В ближайшее время функциональность появится и в мобильном приложении для Android.

Просматривать объявления с панорамными фото можно с любого устройства: смартфона, планшета или компьютера.