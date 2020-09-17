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Облачный провайдер Cloud4Y перешел на SSD-накопители объемом 30 ТБ

Интеграция Инфраструктура Облака

Чтобы повысить комфорт работы с облачной платформой Cloud4Y и гарантировать корпоративным клиентам любое запрашиваемое количество ресурсов, облачный провайдер принял решение расширить ИТ-парк и заменить имеющиеся SSD на накопители повышенной емкости.

Объем информации, генерируемой и хранимой клиентами Cloud4Y, стремительно растет. Этому способствует несколько факторов: повышенный интерес к технологиям удаленной работы, понимание ценности использования больших данных, доступность облачных решений, требования законодательства в области хранения персональных данных. Ранее корпоративный облачный провайдер использовал SSD-накопители объемом 7,5 ТБ. А осенью 2020 г. перешел на более современные и энергоэффективные носители объемом 30 ТБ. Эти устройства предназначаются для корпоративных клиентов и дата-центров нового поколения. Их отличает высокая износостойкость, увеличенная по сравнению с предыдущими моделями производительность.

При более чем трехкратном увеличении емкости Cloud4Y удалось снизить энергопотребление и оптимизировать использование свободного пространства в стойках. Поэтому можно сказать, что от обновления выиграли все. Провайдер смог более эффективно использовать стойки и места в полках, а клиенты — высокую скорость работы и возможность хранить базы данных любого объема на прежних условиях.

Оценить качество услуг корпоративного облачного провайдера Cloud4Y можно, воспользовавшись бесплатным тестовым доступом.



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