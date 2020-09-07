Vivo объявила о старте инициативы Vision+, посвященной развитию культуры мобильной фотографии

Vivo объявила о запуске Vision+, глобальной инициативы, направленной на создание экосистемы визуального контента. Проект призван продемонстрировать лидирующую позицию компании в разработке технологий мобильной фотографии. Экосистему Vision+ составят совместная с National Geographic награда в области мобильной фотографии Vision+, академия Vivo Vision+ и Федерация Фотографов Vivo Vision+.

Vivo Vision+ сформирует новую экосистему визуального контента, включая совместное участие в создании контента, образовательные программы и культурный обмен.

«В основе Vivo Vision+ лежит многолетняя приверженность нашего бренда технологиям и культуре мобильной фотографии. Мы стремимся дать как можно большему количеству людей средства визуального самовыражения и возможность документировать яркие моменты их жизни. И мы надеемся, что этот проект позволит познакомить пользователей с технологическими достижениями и визуально-эстетическими материалами», – отметил Майкл Чанг, генеральный бренд-менеджер Vivo, на мероприятии по запуску Vivo Vision+, которое состоялось в Пекинском музее изобразительных искусств в Пекине.

На мероприятии, посвященном запуску Vision+, Vivo объявила о партнерстве с National Geographic в рамках запуска международного конкурса мобильной фотографии Vivo Vision+. Пользователи смартфонов со всего мира смогут продемонстрировать свои работы, самые выдающиеся из которых получат международные фотопремии. Тематика и этапы конкурса будут опубликованы на официальных сайтах партнеров, к участию будут приглашены ведущие мировые фотографы, такие как Стив МакКарри (Steve McCurry) и Майкл Халсбанд (Michael Halsband).

«В качестве мирового медиа-бренда, National Geographic всегда приветствовал создание уникального и разнообразного контента, и мы рады, что Vivo разделяет эти ценности, результатом чего является наше успешное многолетнее партнерство», – сказала Ван Ян, руководитель отдела контента и партнерств National Geographic. История нашего сотрудничества началась в 2014 г., в рамках совместного продвижения мобильной фотографии. С тех пор в этой области произошли революционные изменения, и новый совместный проект позволит обеим сторонам продолжить развитие этого направления».

Vivo “Vision+ Academy” – общественная образовательная инициатива в области фотографии, обеспечивающая платформу для художественного и культурного обмена доступную всем желающим. Академия призвана научить открывать, понимать и передавать творческий дух мобильной фотографии. Академия Vivo Vision+ планирует привлекать фотографов мирового уровня для проведения мастер-классов для любителей фотографии. В стремлении быть ближе к своим пользователям, в течении года Vivo запустит открытые лекции, а также фотокурсы в колледжах и университетах. В планах компании способствовать развитию творческих способностей и талантов следующих поколений, предоставляя платформу, на которой молодые люди могут учиться, общаться и творить.

Vision+ Photographers Alliance станет ядром всего проекта, объединяющим фотодеятелей со всего мира. Vivo планирует сотрудничать с большим количеством творческих людей, чтобы исследовать безграничные возможности мобильной фотографии, способствуя технологическому прогрессу своих продуктов.

Компания Vivo является пионером множества технологий в области мобильной фотографии. Первая в мире выдвижная фронтальная камера, революционная система профессиональной стабилизации Gimbal Camera, применение датчика 50MP GN1, впервые были реализованы в смартфонах Vivo. В будущем Vivo продолжит развитие таких направлений как ночная съемка, портретная съемка, спортивная съемка, видеосъемка и другие ключевые функции мобильной фотографии. В планах компании внедрение инноваций, основанных на предпочтениях пользователей, которые расширяют технические возможности и повышают стандарты мобильной фотографии во всем мире.

Ли Чжуо, директор отдела цифровых изображений компании Vivo, на мероприятии по запуску Vision+ рассказал, что первый в отрасли датчик с матрицей RGBW и фильтром CFA был разработан Vivo в течение года. Его светочувствительность на 200% выше, чем у обычной матрицы RGGB, и на 60% выше, чем у матрицы RYYB, что решает проблему RYYB технологии, связанную с искажением передачи цветов. Новая технология поднимет светочувствительность смартфонов на новый уровень, позволяя получать точные и четкие изображения даже в сложных условиях освещения. Ли также сообщил, что новые устройства, использующие датчик RGBW, уже находятся в стадии разработки и, по прогнозам, появятся на рынке в следующем году. Он пришел к выводу, что для развития технологий будущего конечная цель – дать начинающим пользователям простой способ для достижения качественных результатов наравне с профессиональными фотографами.