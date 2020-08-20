«БАРС Груп» и Astra Linux подписали соглашение о сотрудничестве

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации Ростех, подписала партнерское соглашение с ГК Astra Linux, российским производителем операционных систем и платформ виртуализации. Компании планируют совместно поддерживать актуальный стек технологий и популяризировать использование отечественных разработок в стране.

В первую очередь компании обеспечили совместимость технологической платформы BarsUp.Net и ОС Astra Linux: уже проведено успешное тестирование. Все проекты, созданные на цифровой платформе, будут также совместимы с данной операционной системой.

Технологическая платформа BarsUp.Net включает в себя фреймворк и конструктор приложений для ускорения процесса разработки систем: большая части стандартного функционала создается без необходимости привлечения разработчиков. Также BarsUp.Net обеспечивает построение программных решений с открытой архитектурой, которые могут быть тесно интегрированы в существующий и перспективный ИТ-ландшафт клиентов компании. Напомним, ранее платформа была добавлена в реестр отечественного ПО.

ГК Astra Linux является разработчиком операционных систем (ОС) семейства Astra Linux, в том числе версии Astra Linux Special Edition – первой ОС, сертифицированной по 1-ому уровню доверия к средствам технической защиты информации и обеспечения безопасности информационных технологий в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России.