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X5 Retail Group рассмотрит решения интеграторов и стартапов для внедрения в собственной сети магазинов

Бизнес Инвестиции и M&A Ритейл Розница

10 сентября X5 Retail Group при поддержке ФРИИ проводит питч-сессию для интеграторов и технологических стартапов в сферах эксплуатации и технического обслуживания магазинов и сортировочных центров.

Участники питч-сессии, прошедшие предварительный отбор, смогут представить свои решения бизнес-заказчикам из блока эксплуатации — важнейшего блока в системе компании, который обеспечивает функционирование всех магазинов сети X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

По итогам питчей стартапы получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект в магазине-лаборатории X5lab. В случае успеха проект может быть масштабирован с помощью инфраструктуры X5 — это более 17000 магазинов и 42 распределительных центра.

X5 Retail Group интересны технологии в области:

  • Управление взаимоотношениями с поставщиками и подрядчиками
  • Работа с данными
  • Энергоэффективность
  • Оборудование и инфраструктура
  • Устойчивое развитие
  • Оптимизация внутренних процессов
  • Складская логистика, управление цепями поставок
  • Монетизация инфраструктуры ритейлера

Заявки принимаются до 23 августа на сайте x5pitch-day.iidf.ru.

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