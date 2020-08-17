X5 Retail Group рассмотрит решения интеграторов и стартапов для внедрения в собственной сети магазинов

10 сентября X5 Retail Group при поддержке ФРИИ проводит питч-сессию для интеграторов и технологических стартапов в сферах эксплуатации и технического обслуживания магазинов и сортировочных центров.

Участники питч-сессии, прошедшие предварительный отбор, смогут представить свои решения бизнес-заказчикам из блока эксплуатации — важнейшего блока в системе компании, который обеспечивает функционирование всех магазинов сети X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

По итогам питчей стартапы получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект в магазине-лаборатории X5lab. В случае успеха проект может быть масштабирован с помощью инфраструктуры X5 — это более 17000 магазинов и 42 распределительных центра.

X5 Retail Group интересны технологии в области:

Управление взаимоотношениями с поставщиками и подрядчиками

Работа с данными

Энергоэффективность

Оборудование и инфраструктура

Устойчивое развитие

Оптимизация внутренних процессов

Складская логистика, управление цепями поставок

Монетизация инфраструктуры ритейлера

Заявки принимаются до 23 августа на сайте x5pitch-day.iidf.ru.