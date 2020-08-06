«Техносерв Cloud» вошел в десятку крупнейших IaaS-провайдеров России по версии CNews

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» вошел десятку лидеров по данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики IaaS в России 2020». Выручка «Техносерв Cloud» от оказания услуг IaaS по итогам 2019 г. составила 723465 млн руб.

По информации CNews, в 2019 г. выручка крупнейших поставщиков IaaS выросла на 49% и достигла 24 млрд руб. Рынок IaaS является одним из самых быстрорастущих сегментов российского ИТ-рынка, который в целом вырос на 22%. В рейтинге учитывалась выручка как от поставки классических услуг (выделение мощностей по запросу), так и от сервисов виртуального частного облака (Virtual Private Cloud). По мнению CNews, интерес к «инфраструктуре-как-сервису» растет и у бизнеса, и у госсектора.

Самыми популярными технологиями IaaS-решений у российских провайдеров являются VMware (13 участников рейтинга), Microsoft Hyper-V (семь участников) и решения на базе OpenStack (пять компаний). Отметим, что в облаке «Техносерв Cloud» есть два сегмента, построенных на продуктах VMware) и OpenStack.

«Облачный рынок стремительно развивается, повышается конкуренция, появляются новые крупные игроки из телеком- и ИТ-сектора. В таких конкурентных условиях "Техносерв Cloud" продолжает наращивать обороты. Мы делаем ставку на активное развитие платформы и проводим модернизацию облака, а также подключаем новых клиентов из разных отраслей. В связи с этим облачное направление ежегодно увеличивается в общей выручке группы "Техносерв"», − отметил Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».