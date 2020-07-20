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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в строительство Инновационного центра технологий около 1,5 млрд руб.

ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Строительство Инновационного центра трансфера технологий и подготовки кадров на площадке «МИЭТ» в Зеленограде начнется в июле 2020 г. и завершится к апрелю 2022 г. В реализацию проекта инвестор вложит 1,5 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект объединит в себе различные площадки – от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний и технологических стартапов. В инновационном центре для жителей Зеленограда будет создано две тысячи новых рабочих мест», – уточнил вице-мэр.

Строительством Инновационного центра займется резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» АО «Зеленоградский инновационно-технологический центр».

«На первом этапе будет построен пятиэтажный производственный корпус общей площадью 5500 квадратных метров, где появятся опытно-конструкторские отделы по созданию многофункциональной электроники. Также планируется строительство 11-этажного административного корпуса площадью в 20,5 тыс. квадратных метров. В нем разместятся центры инжиниринга, трасфера технологий и специализированной подготовки кадров», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Создание нового высокотехнологичного предприятия в Зеленограде будет препятствовать оттоку квалифицированных кадров из города в столицу и даст возможность резидентам ОЭЗ «Технополис «Москва», занятым в сфере электронной промышленности, интегрироваться в образовательный процесс и подготавливать будущих сотрудников еще со студенческой скамьи. Ежегодно в центре смогут обучаться более 300 студентов»,– добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

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