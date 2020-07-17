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«Связной» открыл магазин-конструктор с экосистемами

Ритейл Розница Техника

«Связной» объявил о запуске в Москве магазина нового формата с фокусом на трансформацию торгового пространства и продуктовых экосистем в зависимости от текущего спроса.

Площадь магазина составляет 100 кв. м. Новый подход направлен на то, чтобы сделать клиентский опыт более комфортным. Для этого «Связной» собрал привычный и новый ассортименты по наиболее востребованным экосистемам: «Умный дом», «Технологичный спорт», «Современное здоровье и красота», «Гейминг и путешествия». Отличительной особенностью нового магазина является проектируемое пространство в формате конструктора, когда ассортимент и зонирование трансформируются в зависимости от потребительского спроса. Кроме того, магазин имеет новый дизайн интерьера и торговое оборудование, которые позволяют сделать акцент на брендовой коммуникации и влияют на продолжительность контакта покупателя с брендом.

«Запуск нового формата — важный этап в развитии нашей розничной сети. Мы стремимся опережать потребности клиентов, предлагая новые решения и сервисы. Сегодня смартфон является пультом управления жизнью, поэтому помимо привычных товаров сети мы развиваем экосистемы девайсов, задача которых сделать повседневную жизнь комфортнее. Выделение ключевых экосистем, наиболее востребованных потребителями, позволяет упростить клиентский опыт и представить максимально релевантные товары», — сказала вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию компании «Связной» Ольга Троценко.

Новый магазин является пилотным проектом, который «Связной» планирует масштабировать в случае успеха.

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