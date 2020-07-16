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Студенты РРГМУ дистанционно защитили выпускные работы с помощью российской системы ВКС IVA AVES S

Студенты Российского государственного гидрометеорологического университета защитили свои выпускные квалификационные работы (ВКР) дистанционно, благодаря отечественной системе IVA AVES S – совместной разработки НИИ «Масштаб» с НТЦ «Хайтэк».

Защита выпускной квалификационной работы является заключительным этапом подготовки студента по выбранному им направлению, поэтому учащиеся испытывают большое волнение при выступлении перед государственной аттестационной комиссией (ГАК). В условиях пандемии защита дипломов была организована дистанционно, что повлекло за собой еще больше вопросов и переживаний о процессе защиты со стороны не только учащихся, но и преподавателей.

Проведение защиты ВКР в гидрометеорологическом университете Санкт-Петербурга было организовано в системе защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S. Куратор и один из членов комиссии ГАК от НИИ «Масштаб» Мария Каламбет помогла провести данное мероприятие без каких-либо затруднений. Каламбет разработала специальную и понятную инструкцию, адаптированную под всевозможные браузеры, для студентов и членов комиссии, помогала всем участникам ВКС разобраться с подключением и курировала их в ходе мероприятия.

«После ознакомления с инструкцией, я просила сделать пробный заход в комнату для ознакомления уже непосредственно с интерфейсом программы. Также необходимо было проверить само оборудование для исключения сбоев во время защиты ВКР. Правда, во время защиты возникла проблема из-за несвоевременного сообщения об отсутствии работающего оборудования у одного из студентов, но мы быстро решили проблему, подключив его через мобильное приложение», – сказала Мария Каламбет.

Во время защиты в комнате одновременно присутствовало 33 человека: семь членов ГАК и 26 защищающих ВКР. Войти в комнату участники могли через браузер или мобильное приложение. Также была возможность произвести подключение, используя оба формата одновременно.

После успешной организации и проведения защиты ВКР специалисты РГГМУ уже рассматривают покупку и внедрение комплексного решения для создания цифрового учебного пространства, в которое входит система защищенной видеоконференцсвязи

IVA AVES S и платформа виртуализации рабочих столов Veil VDI.



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