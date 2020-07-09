Schneider Electric представила новые компактные ИБП с литий-ионными батареями

Schneider Electric представила новые компактные стоечные модели линейно-интерактивных источников бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS Lithium-ion серии SMTL мощностью 700, 1000 и 1500 ВА.

Устройства предназначены для использования в сферах, где требуются высокая надежность и длительное время работы оборудования при перерывах в электроснабжении: на промышленных предприятиях среднего размера, в телекоммуникациях, в медицинских лабораториях, при обработке критически важной бизнес-информации. Главной инновацией, примененной в данных устройствах, является использование литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов вместо традиционных для ИБП свинцово-кислотных.

К преимуществам Li-Ion аккумуляторов по сравнению с традиционными аккумуляторными кислотными батареями (АКБ) относятся: компактные размеры и меньшая масса, до 4 раз большая скорость зарядки, вдвое больший срок службы аккумуляторной батареи (до 10 лет), возможность работы при температуре до +40°C без существенного ухудшения параметров. Благодаря этому суммарная стоимость затрат на обслуживание снижается на 35% по сравнению с аналогичными моделями с другим типом аккумуляторов. Применение Li-Ion аккумуляторов лежит в русле современной тенденции повышения температуры в залах центров обработки данных для экономии энергии за счет менее интенсивного охлаждения.

Основные преимущества новых моделей: небольшая глубина шасси (302 мм), позволяющая устанавливать ИБП в любую 4-опорную стойку и в большинство настенных стоек; более высокая мощность — 1350 Вт; экономия до 28% совокупной стоимости владения; система управления батареями; более высокая эффективность батареи при температуре до +40°C; группа коммутируемых розеток; возможность удаленного управления (управление ИБП с помощью ПО PowerChute Business Edition, плат сетевого управления и EcoStruxure IT); 5-летняя гарантия на ИБП и внутренние батареи.