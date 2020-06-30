Райффайзенбанк подключил «Стройландию» к СБП

Райффайзенбанк подключил к сервису СБП по приему платежей с помощью QR-кода первую региональную компанию в сегменте строительного ритейла. Благодаря реализации проекта «Стройландия» сможет повысить скорость, удобство и безопасность обслуживания клиентов, а также снизить эквайринговую комиссию до 0,4%.

«Стройландия» рассматривала подключение к сервису СБП с конца 2019 г. Этот способ проведения оплаты позволил бы предоставить клиентам сервис, который гарантировал бы безопасность (отсутствие необходимости вводить PIN-код) и прозрачность платежей. После старта пилотного проекта актуальность технологии возрастала с каждым днем: в условиях пандемии она позволяла обеспечить не только цифровую, но и физическую безопасность клиентов благодаря бесконтактному способу оплаты.

Для оплаты покупок используется технология динамического QR-кода. Для того, чтобы оплатить покупку в розничной сети «Стройландии», клиенту достаточно просто отсканировать QR-код на кассе. После этого в мобильном приложении банка, поддерживающем СБП, можно будет подтвердить оплату. Денежные средства поступят на счет магазина в течение 15 секунд. Уведомление о факте оплаты приходит на телефон покупателя в виде виртуального чека, а также на кассу продавца, после чего покупатель получает кассовый чек.

Сейчас сервис оплаты по QR-коду доступен во всей сети «Стройландии» в 24 городах России. В ближайшее время будет реализована функциональность оплаты по СБП на сайте компании. Руководство «Стройландии» ожидает, что до конца года возможностями СБП воспользуются каждый третий клиент компании.

Подключение сервиса по оплате с помощью QR-кода позволяет бизнесу в несколько раз понизить комиссию за прием платежей. В зависимости от категории торгово-сервисного предприятия, она составит от 0,4% до 0,7%.