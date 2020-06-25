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«Одноклассники» разрешили загружать стикеры пользователям, брендам и авторам

Интернет Веб-сервисы

В «Одноклассниках» появилась возможность загружать свои наборы стикеров. Пользователям помогает чат-бот, который подсказывает и направляет, забирает изображения и возвращает ссылку на готовый стикерпак.

Теперь пользователи смогут обмениваться эмоциями не только с помощью предложенных стикерпаков, но и создавать свой контент для общения с друзьями и близкими. Например, можно сделать стикеры с общими шутками, любимыми фразами и образами, и поделиться ими с друзьями.

Новый сервис также позволит авторам, знаменитостям и брендам более эмоционально общаться со своими подписчиками в ОК. Бренды с помощью своих стикеров смогут встроиться в ежедневную коммуникацию с пользователями, повысить узнаваемость продукта и увеличить количество контактов с аудиторией. Блогеры и знаменитости получат дополнительное вовлечение подписчиков и смогут расширить круг своих фанатов в ОК.

Если пользователю понравился стикер, который он увидел в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор, нажав на него. Благодаря этому стикеры органически распространяются среди пользователей соцсети. В ближайшее время в ОК станет доступна статистика установок стикерпаков.

Все, кто создаст свои наборы до 30 июня, получат шанс выиграть приз от ОК: 10 вертикальных пылесосов Bosсh будут разыграны случайным образом среди всех авторов; пять смартфонов iPhone 11 получат создатели популярных стикеров, получившие наибольшее число установок; автор самого креативного стикерпака, который привлечет внимание разработчиков ОК, получит награду «Выбор редакции» и один смартфон iPhone 11 в подарок.

Победителей назовут 3 июля 2020 г. в группе «Стикеры в ОК».

Ежедневно до 10 млн пользователей ОК отправляют стикеры в комментариях и сообщениях. В начале 2020 г. в соцсети появились персонализированные стикеры, создаваемые нейросетью для брендов. Первым их использовал сервис такси «Ситимобил», получив значительный рост участников группы и 500 тыс. установок за три дня.

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