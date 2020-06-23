МТС выходит на рынок умных авто

МТС объявила о создании нового направления МТС Automotive, которое объединит в себе технологии и продукты в области connected cars. В новое направление также войдут одни из ведущих в России разработчиков и поставщиков мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей — компании «Стопол авто» и «Коагент Рус». МТС приобрела 100% долей в уставных капиталах данных компаний.

«Выход МТС на рынок умных мультимедийных систем для автомобилей комплементарен мультипродуктовой стратегии МТС и построению вокруг клиента экосистемы цифровых сервисов. Мультимедийная система в авто — одна из последних незанятых МТС цифровых витрин, позволяющих постоянно взаимодействовать с пользователем. Мы обеспечиваем автомобили высокоскоростным мобильным доступом в сеть, тестируем использование 5G, предлагаем решения умного страхования и мониторинга на базе М2М и IoT-технологий, интегрируем наши цифровые развлекательные, информационные и платежные сервисы в головные устройства автомобилей в рамках партнерских взаимодействий, — отметил первый вице-президент МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслав Николаев. – Приобретение поставщиков мультимедийных устройств позволит МТС получить экспертизу, необходимые ресурсы и присутствие на рынке решений умных автомобилей и приступить к предоставлению комплексного решения, включающего в себя непосредственно головное мультимедийное устройство, высокоскоростной мобильный интернет и набор фирменных цифровых сервисов».