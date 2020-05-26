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В системе для контрольно-надзорной деятельности от «Барс груп» появились новые функции

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, разработала для государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» новый плагин (модуль) «Профилактика», который упрощает деятельность по комплексной профилактике нарушения обязательных требований.

Плагин «Профилактика» отвечает за предупреждение нарушений обязательных требований в подконтрольной сфере общественных отношений: формирует план-график проведения профилактических мероприятий на год, позволяет оперативно оценивать их качество и формат, вести аналитику по ресурсному обеспечению.

На данный момент он внедрен в Республике Татарстан. В нем работают 14 региональных контрольно-надзорных органов, 56 руководителей и инспекторов, проводится 21 вид инспекций.

«Республика Татарстан активно проводит формирование единого информационного пространства в сфере государственного надзора в регионе, что позволяет улучшать качество администрирования контрольно-надзорных функций. Планируем, что другие субъекты РФ будут перенимать опыт нашего региона», - сказала Алсу Маслова, экс-начальник отдела по координации совершенствования контрольной и надзорной деятельности Министерства экономики Республики Татарстан, принимавшая участие в создании плагина в регионе.

«Профилактика» - часть цифрового сервиса для внедрения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, который заработал в прошлом году. Он создан в соответствии с Реформой контрольно-надзорной деятельности. Главная задача реформы — сохранение и повышение уровня безопасности с фокусом на проверки предприятий с высокой категорией риска.



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