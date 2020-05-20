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ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о работе

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Специалисты ВТБ выявили вид мошенничества, при котором злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений для кандидатов без опыта работы, и в процессе якобы «тестирования» кандидата просят установить как бы «для контроля» программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону. Целью удаленного доступа к устройству является получение средств клиента через банковские приложения.

Мошенники в объявлениях указывают, что опыт работы не требуется, необходим только телефон. Злоумышленники с помощью удаленного доступа могут попасть в личный кабинет клиента и снять денежные средства, подтверждая это кодами из SMS или push-уведомлений, которые также видны через программы удаленного доступа на телефоне клиента.

Данный вид мошенничества является одним из вариантов социальной инженерии, на которую приходится наибольшая доля попыток злоумышленников получить доступ к средствам граждан.

ВТБ просит клиентов быть бдительными, рекомендует не устанавливать по просьбе неизвестных лиц программы удаленного доступа к компьютерам и смартфонам и проверять, какие разрешения для приложений вы даете при установке. Специалисты банка также напоминают, что сотрудники службы безопасности кредитных организаций не связываются с клиентом самостоятельно, не используют программы удаленного доступа для решения вопроса со списаниями или разблокировкой.

ВТБ для защиты от мошенников рекомендует клиентам устанавливать приложение «ВТБ онлайн» из официальных маркетов, регулярно проверять смартфон антивирусом. Также ВТБ напоминает, что для предотвращения мошенничества, связанного с социальной инженерией клиентам достаточно соблюдать простое правило — ни при каких обстоятельствах не разглашать данные карты и код подтверждения операций.

В случае подозрительных действий, сообщений или звонков, клиенту необходимо незамедлительно обратиться на горячую линию банка по номеру 1000 или 8-800-100-24-24.

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