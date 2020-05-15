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Российская Big Data Lab разработала технологию трекинга социальной дистанции на базе ИИ

ПО Софт

Big Data Lab, компания Фонда развития интернет-инициатив, анонсировала разработку на базе ИИ — технологию контроля за соблюдением социальной дистанции.

Одно из первых возможных применений разработки — организация безопасного передвижения людей в публичных пространствах в условиях пандемии. С помощью компьютерного зрения ИИ-система анализирует движение людей в конкретных пространствах в режиме онлайн. Обработка данных показывает, соблюдают ли люди безопасную дистанцию и фиксирует нарушение дистанции, если оно происходит.

Практическое применение технологии широко — от мониторинга расстояний между сотрудниками на объектах повышенной безопасности в промышленности до помощи городским службам в быстром реагировании на инциденты. Другое возможное применение — контроль за транспортными потоками, а также прогнозирование пробок на дорогах.

Создатели технологии уже ведут переговоры о внедрении с несколькими транспортными компаниями и промышленными предприятиями.

Алгоритм разработанной нейросети обладает высокой точностью и скоростью детекции объектов, равной 97%. Одно из ключевых отличий нейросети большинства других — энергоэффективность. Нейросеть Big Data Lab, по заявлению разработчиков, в 10 раз быстрее анализирует архивные данные, чем большинство аналогов, что имеет особое значение при обработке больших массивов данных.

Ранее крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon заявил о запуске подобной технологии для организации безопасности на своих предприятиях.



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