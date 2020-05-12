Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Связной» зафиксировал пятикратный рост курьерской доставки

Ритейл Розница Логистика Техника

«Связной» проанализировал собственные продажи. По итогам апреля 2020 г. количество заказов, доставленных курьерской службой ритейлера увеличилось в пять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выдержать такой рост «Связному» удалось за счет своевременных изменений в бизнес-процессах.

«Уже в конце I квартала мы перевели часть продавцов временно закрытых точек на курьерские доставки. Это дало возможность снизить нагрузку на действующих курьеров и повысить скорость доставки. Сейчас особенно важно оперативно изменять бизнес процессы, чтобы выдерживать темпы происходящих изменений и наращивать объемы онлайн-заказов», — сказал Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».

«Связной» одним из первых отказался от платы за курьерскую доставку из своего интернет-магазина для того, чтобы поддержать россиян, находящихся в самоизоляции. В настоящий момент ритейлер тестирует различные инструменты доставки с привлечением новых партнеров, что, по мнению представителей компании, будет способствовать увеличению географии охвата и улучшению клиентского опыта за счет скорости и набора услуг.

В апреле клиенты «Связного» с курьерской доставкой чаще всего приобретали, например, Wi-Fi-роутеры, спрос на которые вырос в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, высоким спросом у покупателей пользовались планшеты, ноутбуки и аксессуары.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

10 бесплатных приложений для планирования: выбор ZOOM

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет

Показать еще

Наука

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов