«Связной» зафиксировал пятикратный рост курьерской доставки

«Связной» проанализировал собственные продажи. По итогам апреля 2020 г. количество заказов, доставленных курьерской службой ритейлера увеличилось в пять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выдержать такой рост «Связному» удалось за счет своевременных изменений в бизнес-процессах.

«Уже в конце I квартала мы перевели часть продавцов временно закрытых точек на курьерские доставки. Это дало возможность снизить нагрузку на действующих курьеров и повысить скорость доставки. Сейчас особенно важно оперативно изменять бизнес процессы, чтобы выдерживать темпы происходящих изменений и наращивать объемы онлайн-заказов», — сказал Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».

«Связной» одним из первых отказался от платы за курьерскую доставку из своего интернет-магазина для того, чтобы поддержать россиян, находящихся в самоизоляции. В настоящий момент ритейлер тестирует различные инструменты доставки с привлечением новых партнеров, что, по мнению представителей компании, будет способствовать увеличению географии охвата и улучшению клиентского опыта за счет скорости и набора услуг.

В апреле клиенты «Связного» с курьерской доставкой чаще всего приобретали, например, Wi-Fi-роутеры, спрос на которые вырос в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, высоким спросом у покупателей пользовались планшеты, ноутбуки и аксессуары.