BI.Zone запустила платформу сервисов кибербезопасности Def.Zone

BI.Zone объявила о запуске бета-тестирования новой платформы облачных сервисов защиты от цифровых угроз Def.Zone. Платформа позволит клиентам автоматизировать самые трудоемкие процессы кибербезопасности и управлять набором решений через единый и простой интерфейс. При этом затраты пользователей на внедрение, поддержку и администрирование средств защиты значительно сократятся за счет применения облачных технологий.

Кибербезопасность до сих пор остается сложным аспектом для многих организаций — более 80% компаний не готовы к масштабной кибератаке. Обострившаяся ситуация с распространением COVID-19 и массовый перевод сотрудников на удаленную работу вызвали всплеск киберпреступной активности, однако многие компании не готовы увеличивать вложения в кибербезопасность и расширять штат специалистов. Def.Zone поможет сохранить эффективность бизнеса и минимизировать киберриски клиентов в этих условиях.

Def.Zone предлагает комплекс облачных решений для обеспечения кибербезопасности МСП и крупного бизнеса: от тестирования сотрудников и контроля защищенности до отражения кибератак и расследования инцидентов. Большая часть сервисов в платформе реализуется в автоматизированном режиме, однако некоторые услуги могут быть предоставлены с участием специалистов BI.Zone и адаптированы под нужды клиента.

Для поддержки российского бизнеса BI.Zone ранее уже открыла бесплатный доступ к ряду сервисов, представленных в Def.Zone, в рамках кампании Stay Home, которая продлится до 1 июля 2020 г. Часть решений, в том числе сканирование ИТ-периметра организации и проверка сотрудников на устойчивость к фишингу, останутся бесплатными и после окончания кампании.

«На российском рынке мы запускаем уникальный продукт — мультисервисную платформу с акцентом именно на облачных сервисах. В мире сложилась непростая ситуация — киберпреступность растет, векторов потенциальных атак становится все больше, а у компаний зачастую нет средств на содержание большой команды специалистов и поддержку дорогостоящих локальных решений. Def.Zone станет ответом на эти вызовы», — сказал Антон Окошкин, технический директор BI.Zone.

BI.Zone приглашает всех желающих принять участие в бета-тестировании Def.Zone, которое продлится несколько месяцев. Основная цель этого периода — сделать платформу Def.Zone еще удобнее, опираясь на обратную связь от клиентов.