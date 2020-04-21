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Вебинар «Удаленная мобильность»: никакого хайпа – только практические рекомендации

Бизнес Телеком Интернет

30 апреля НИИ СОКБ совместно с Samsung проведет бесплатный вебинар, посвященный организации безопасной работы с мобильных устройств в условиях удаленного «офиса».

В нынешней ситуации большинство российских организаций перевели сотрудников на удаленную работу: продолжение деятельности – единственный шанс сохранить бизнес в условиях надвигающегося кризиса. На волне пандемии в СМИ и социальных сетях появилось колоссальное количество публикаций, посвященных организации безопасной удаленной работы сотрудников, но в них, как правило, много общей информации и мало практических рекомендаций.

Главный инженер НИИ СОКБ Олег Ассур расскажет о том, как с помощью EMM SafePhone организовать централизованное управление всеми устройствами, защитить данные, и примирить ИТ-департамент и службу безопасности (ИБ). Иван Королев, Руководитель управления цифровых продуктов и решений Samsung Electronics расскажет о главных критериях при выборе мобильных устройствах, защищенном контейнере Knox и его взаимосвязи с решением SafePhone.

Компании НИИ СОКБ и Samsung приглашают специалистов и директоров по ИТ и ИБ на вебинар, в ходе которого подробно будут рассмотрены все актуальные вопросы по организации мобильного удаленного доступа. Участники вебинара получат практическую информацию для быстрой «оцифровки» и запуска проекта.

Обсудим:

  • как оперативно организовать эффективную работу сотрудников, обеспечив их самыми необходимыми инструментами для удаленной работы;
  • мировые практики и рекомендации отечественных регуляторов по безопасности удаленного доступа к корпоративным информационным ресурсам.

А также на примере реального кейса разберем:

  • архитектуру и назначение каждой компоненты системы удаленного доступа;
  • опыт внедрения и проектирования удаленного доступа для большой компании (>800 сотрудников).

Спикеры:

  • Олег Ассур, главный инженер НИИ СОКБ
  • Иван Королев, Руководитель управления цифровых продуктов и решений Samsung Electronics

Дата проведения: 30 апреля 2020 года

Начало: 12:00

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.



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