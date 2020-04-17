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Softline приняла участие в модернизации ЦОДа в РКЦ «Прогресс»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Softline завершила создание инженерного комплекса в рамках проекта по глубокой модернизации дата-центров Ракетно-космического центра «Прогресс».

Ракетно-космический центр «Прогресс» – одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической отрасли, центральная площадка которого расположена в Самаре. В связи растущими потребностями в информационно-вычислительных ресурсах и увеличением информационных потоков, мощностей действующего ЦОД стало недостаточно, что привело к принятию решения по его глубокой модернизации. Одним из партнеров в реализации проекта по результатам конкурсной процедуры стала компания Softline.

Эксперты Softline занимались проектированием и возведением инженерной инфраструктуры новых ЦОД: структурированной кабельной системы, сетевой инфраструктуры, систем мониторинга, видеонаблюдения, автоматического газоотведения и пожаротушения, вентиляции и водопровода. Большая часть инфраструктуры была построена на базе оборудования компании Huawei.

«Проект оказался непростым и интересным для команды Softline. Важно было удовлетворить достаточно жесткие требования к уровню оснащения ЦОД, предъявляемые заказчиком и существующими ГОСТ. В итоге нам удалось реализовать проект качественно и в сжатые сроки – за четыре месяца, и в данные момент заказчик занят плановой миграцией на новые площадки», – сказал менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами группы компаний Softline в ПФО Семен Кондрашов.

«Проект по строительству новых ЦОД стал одним из ключевых для РКЦ «Прогресс» в прошлом году. Мы довольны работой команды Softline, специалисты которой показали высокий уровень экспертизы и умение оперативно решать возникающие рабочие вопросы. В результате мы получили модернизированный ЦОД с современной инженерной инфраструктурой. Информационно-вычислительные ресурсы нового дата-центра позволяют обеспечить высокий уровень реализации не только существующих проектов, но и реализовывать перспективные проекты, поставленные перед организацией на ближайшие пять-семь лет», – отметил начальник управления информационных технологий РКЦ «Прогресс» Александр Филатов.

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