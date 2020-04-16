Microsoft создаст «Планетарный компьютер» для защиты экологии Земли

Microsoft в преддверии Дня Земли объявила о продолжении своей глобальной экологической инициативы в рамках стратегии устойчивого развития. Компания рассказала о том, как при помощи технологий будет поддерживать усилия по сохранению биоразнообразия и природных экосистем в рамках программы AI for Earth.

Ключевым стал анонс «Планетарного компьютера» – новой открытой вычисли-тельной платформы, которая предоставит ученым, специалистам по охране природы, организациям и государствам возможность быстрого доступа к дан-ным о состоянии Земли. «Планетарный компьютер» представляет собой ИИ-платформу на базе облака Microsoft Azure, использующую машинное обучение для анализа огромного объема данных из различных источников. На основе этой информации можно будет следить за изменениями в экосистеме и прини-мать более рациональные решения об использовании природных ресурсов. Например, отслеживать изменение размеров лесов, оценивать риски затопле-ний и многое другое. Просмотреть, обновить или дополнить эту информацию сможет любой человек на планете. Партнером Microsoft в создании «Планетар-ного компьютера» станет Esri – лидер рынка геоинформационных систем.

Основными принципами программы станут ииспользование данных и техноло-гий. Аналитика данных позволит лучше понять проблему, чтобы иметь возмож-ность решить ее. Для этого Microsoft аккумулирует данные об окружающей сре-де со всего мира и проанализирует их, используя вычислительные мощности и машинное обучение в «Планетарном компьютере».

Расширение возможностей партнеров и клиентов во всем мире. Microsoft будет использовать «Планетарный компьютер» для создания и внедрения технологий, которые помогут нашим партнерам и клиентам компании принимать бизнес-решения с учетом того, как их действия могут отразиться на окружающей среде.

Участие в работе комитетов, разрабатывающих экологическую политику. Microsoft будет поддерживать инициативы, цель которых – оценить реальную экологическую ситуацию и защитить экосистему на национальном и глобальном уровнях.

Ответственность за собственный экологический след. Microsoft берет на себя ответственность за свое влияние на экологию, поэтому намерена к 2025 году защищать больше земель, чем сама занимает. Эта цель будет достигаться по-средством создания национальных парков и заповедников, предоставления зе-мель для общественного пользования в природоохранных целях и др.

Анонсы, о которых было объявлено сегодня, стали продолжением глобальной экологической инициативы Microsoft. В рамках нее ранее компания объявила, что полностью перейдет на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году и инвестирует $1 млрд в развитие климатических инноваций.