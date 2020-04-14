Navicon поможет удаленным сотрудникам адаптироваться к сложным бизнес-приложениям

Системный интегратор и разработчик Navicon, авторизованный партнер Walkme в России, вывел на рынок главную разработку вендора – Digital Adoption Platform (DAP) Walkme. Это решение, которое создает среду взаимодействия между сотрудниками и бизнес-приложениями предприятия. Востребованность решения стремительно возросла в феврале-марте 2020 г., когда многие организации оказались вынуждены перевести своих специалистов на удаленный режим работы, отмечают в Navicon.

В новых условиях некоторые компании столкнулись со снижением эффективности своих сотрудников, вынужденных работать из дома. В ряде случаев это вызвано тем, что последние взаимодействуют сразу с несколькими бизнес-приложениями, в том числе малознакомыми для них. И если в офисе вопросы по поводу использования систем легко решаются с помощью коллег или ИТ-отдела, то теперь сотрудники оказались со сложными приложениями один на один.

Помочь бизнесу безболезненно перестроить рабочие процессы, а его специалистам эффективнее взаимодействовать со сложными бизнес-приложениями в новых условиях, могут технологии, относящиеся к классу Digital Adoption Platform (DAP). Компания Walkme стала разработчиком такого решения. Ее платформу цифровой адаптации сотрудников Walkme, по данным Navicon, сегодня используют около 2 тыс. компаний во всем мире, включая те, что входят в список Fortune 500.

Digital Adoption Platform (DAP) Walkme «накладывается» поверх приложений, с которыми взаимодействует пользователь. Встроенные инструменты обучения нового поколения помогают фактически «провести» его по всей системе: они подсказывают, какие действия нужно совершить для выполнения той или иной операции. В результате адаптация и самостоятельное обучение проходят намного быстрее. Платформу также можно использовать и для более удобного и быстрого взаимодействия с системами, уже знакомыми пользователю. Благодаря инструментам, использующим технологию искусственного интеллекта, Walkme может отследить сложные этапы работы с приложением и проанализировать их. Затем платформа предлагает пользователю наиболее короткую последовательность действий.

Преимущества Walkme в нынешних условиях уже оценили зарубежные компании. Так, недавно крупная международная страховая компания, набрав новых сотрудников контакт-центра для удаленной работы, столкнулась с тем, что провести обучение в прежнем, офлайн-формате, не получится. Walkme предложила ей трехэтапный план решения задачи, который можно применить и для компаний из других отраслей, в том числе работающих на российском рынке: программа цифровой адаптации, позволяющая новым сотрудникам обрабатывать заявки с первого дня. Благодаря возможностям ускоренных настроек для широкого перечня приложений развертывание решения занимает всего несколько дней; совершенствование контента самообслуживания как для новых, так и для существующих сервисных продуктов, которые предоставляются в цифровом формате, для снижения нагрузки на службу поддержки и колл-центр; оптимизация процесса взаимодействия пользователя с приложениями с помощью аналитики и его частичная автоматизация для сокращения времени обработки сообщений и увеличения производительности.

«Walkme – это уникальное решение, которое помогает компаниям создать комфортную среду для работы сотрудников. С помощью настраиваемой навигации и системы подсказок технология ведет пользователей как GPS-навигатор при работе над сложными задачами и многоэтапными процессами. Это настоящий виртуальный "инструктор" и помощник, который особенно полезен в новых условиях, когда физические способы коммуникации недоступны, а от слаженности работы сотрудников зависят показатели бизнеса», – сказал Андрей Капранов, директор центра инновационных технологий в компании Navicon.

«В обозримом будущем большая часть сотрудников во всем мире будет работать удаленно, и бизнесу необходимо иметь план обеспечения долгосрочной продуктивности и возможностей такой работы. Сохранение непрерывности бизнеса абсолютно критично во времена неопределенности. Компаниям поможет внедрение платформ цифровой адаптации, также им стоит следовать стратегии приоритетной цифровизации для того, чтобы обеспечить своих сотрудников инструментами, которые поддержат их работу в эти тяжелые времена», – отметил Рафаэль Свэри, президент и сооснователь Walkme.