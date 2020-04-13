«ЭР-Телеком» представил решение для бесконтактного измерения температуры тела

«ЭР-Телеком холдинг» (торговые марки «Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») представили комплексное ИТ-решение по бесконтактному измерению температуры тела с помощью тепловизионных камер в местах массового скопления людей и на предприятиях.

Возможности предлагаемого решения: бесконтактное автоматическое измерение температуры тела; одновременное измерение температуры группы людей; быстрый скрининг при большом расстоянии и широком охвате; автоматическая фиксация повышенной температуры тела с последующим оповещением оператора/охранника/медицинского персонала; высокая точность определения (до 0,3 градусов Цельсия); выбор зон контроля; единый интерфейс оператора для работы с несколькими системами;

Комплекс «ЭР-Телекома» может одновременно измерять температуру у 40 человек. На предприятии устанавливают одну или несколько тепловизионных камер с дополнительным оборудованием. Продукт интегрируется в систему контроля управления доступом: если температура повышена, турникет не пропустит посетителя в помещение.

Дополнительно клиенты могут подключить модуль распознавания лиц и наличия средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки).

При использовании на предприятиях система автоматически формирует отчеты, поступающие в отделы по работе с персоналом. На их основе формируются карты здоровья сотрудников.

«Мы внедрили уже довольно много "умных решений" для различных задач. Система измерения температуры сейчас очень востребована по понятной причине – она позволяет снизить риск заражений. Здоровье и безопасность людей – главная ценность и для маленького кафе, и для огромного завода. Каждый руководитель обязан заботиться о своих сотрудниках и клиентах», – отметил Степан Ковалев, менеджер проекта «Облачное видеонаблюдение» «ЭР-Телеком холдинга».