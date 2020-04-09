«Базальт СПО» сделала бесплатной сертификацию преподавателей

«Базальт СПО» объявила специальные условия сертификации на право преподавать базовый курс «Архитектура ОС Альт».

Пандемия нанесла ощутимый удар по экономике страны, применение отечественной ОС и свободного прикладного ПО поможет его смягчить. Оно даст возможность сохранить рабочие места программистов, создающих российское ПО, которое распространяется на условиях открытых лицензий. Организации смогут экономить на этих корпоративных лицензиях, направлять налоговые отчисления от их продажи в бюджет государства, а пользователи – бесплатно оснащать домашние компьютеры новейшим софтом.

Процедура сертификации по курсу «Архитектура ОС Альт» обычно проводится на коммерческой основе, но в период пандемии коронавируса ее сделали бесплатной для всех желающих преподавателей, которые подадут заявки до 30 апреля. В случае продления режима изоляции возможность не платить за сертификацию также будет продлена.