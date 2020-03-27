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«Модулькасса» научилась формировать и хранить слип-чеки

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Модулькасса» (принадлежит Модульбанку) запустила возможность формирования и хранения электронных чеков со встроенным слипом. Опция работает в рамках сервиса удаленной фискализации. Она будет востребована у интернет-магазинов и курьерских служб, которые доставляют товар и принимают платежи. Сейчас на рынке онлайн-касс, по данным компании, только «Модулькасса» может хранить электронные банковские чеки (слипы).

Есть два вида чеков — сам кассовый чек (обязательное требование налоговой) и слип-чек, который создается, если оплата прошла по карте. На рынке есть терминалы эквайринга и онлайн-кассы от разных производителей, но остальные онлайн-кассы пока не умеют формировать и хранить слип-чеки.

Слип может быть полезен, если у налоговой или банка возникнут вопросы по оплате картой, поскольку он подтверждает реальность операции. Если курьерские службы используют терминал без принтера чеков, у них могут возникнуть проблемы, так как в этом случае будет сложно подтвердить реальность операции. Новые возможности «Модулькассы» позволят предпринимателям оградить себя от подобных неприятностей.

«"Модулькасса" помогает бизнесу организовать и координировать удаленные продажи, сейчас это особенно актуально. Мы уже реализовали функцию удаленной фискализации, когда курьеры могут пробивать чеки через мобильное приложение, которое синхронизируется с единой кассой, например, на складе. До мая эта возможность доступна всем пользователям "Модулькассы" бесплатно. Теперь мы добавили формирование и хранение слип-чеков”, - сказал Марк Баранов, генеральный директор «Модулькассы».

«Модулькасса» отправляет ссылку на слип-чек оператору фискальных данных, а тот уже отправляет покупателю электронный чек со встроенным слипом по sms или на email. Также есть опция показать покупателю QR-код со ссылкой на чек прямо на экране смартфона курьера (если у него стоит приложение Модулькассы) или экране самой кассы. QR-кода будет достаточно, чтобы выполнить законодательные требования. Кроме того, предприниматель может видеть электронные слипы в личном кабинете «Модулькассы».

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