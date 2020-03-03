Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Эксперты-криминалисты Group-IB представили анализ документов по делу российских биатлонисток

Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, проанализировала часть документов за подписью бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, являющихся доказательством по делу Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. В ходе исследования специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании. Об этом вчера после первого дня рассмотрения апелляций бывших биатлонисток в рамках слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.

Эксперты Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB проводили криминалистический анализ тех документов, которые были предоставлены заказчиком, адвокатской фирмой Herbert Smith Freehills: «Приложение 43 - Показания Доктора Григория М. Родченкова от 12 ноября 2019.pdf» («Exhibit 43 - Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov dated 12 November 2019.pdf»); «Приложение R-64 – Показания Доктора Григория М. Родченкова от 22 февраля 2020.pdf» («Exhibit R-64 - Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov dated 22 February 2020.pdf»), рассматриваемые в рамках сегодняшних слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS).

Было выявлено, что это два разных документа с криминалистической точки зрения. У этих документов разные метаданные: размер файлов, версия PDF, в которой были созданы документы и пр. При этом, в ходе криминалистического анализа элементов файлов и сравнения документов удалось обнаружить, что на странице 16 PDF-файла «Exhibit 43 - Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov dated 12 November 2019.pdf» и странице 6 PDF-файла «Exhibit R-64 - Affidavit of Dr. Grigory M. Rodchenkov dated 22 February 2020.pdf» присутствуют полностью идентичные с точки зрения компьютерной криминалистики извлекаемые элементы - изображения с подписью.

«Эти изображения имеют одинаковый размер, формат, и хеш-сумму – уникальный идентификатор файла, — сказал Сергей Никитин, заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. — Оба изображения с подписью отчуждаемы, то есть могут быть скопированы и извлечены из файлов. Безусловно, человек может подписываться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой».

Другие материалы рубрики

Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux

Apple заплатит полмиллиарда долларов владельцам старых iPhone

«Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов

Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

Для искусственного интеллекта создан новый тип памяти

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для управления компьютером со смартфона

Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника